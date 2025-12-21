Leonardo DiCaprio a dezvăluit de ce nu a mai văzut Titanic până acum. Regula neobișnuită a actorului

Leonardo DiCaprio și-a uimit fanii atunci când a dezvăluit de ce nu a mai văzut Titanic până acum, deși filmul i-a adus faima internațională.

Leonardo DiCaprio și Kate Winslet au devenit cunoscuți la nivel mondial cu rolurile din Titanic | Profimedia Images

În vârstă de 51 de ani, Leonardo DiCaprio a devenit cunoscut la nivel internațional cu rolul lui Jack Dawson din celebrul Titanic.

Dar, recent, actorul a recunoscut că nu a mai văzut Titanic de la premiera filmului, scrie Daily Mail.

Filmul lansat în 1997 a avut un buget de 200 de milioane de dolari și încasări mondiale de 2.264 miliarde de dolari.

În plus, Titanic a câștigat 11 premii Oscar și a lansat carierele lui DiCaprio și a lui Kate Winslet.

Leonardo DiCaprio a dezvăluit de ce nu a mai văzut Titanic până acum

Leonardo DiCaprio a dezvăluit detaliul neașteptat în cadrul unui interviu Actors on Actors cu Jennifer Lawrence.

Întrebat dacă a „revăzut vreodată Titanic”, DiCaprio a răspuns: „Nu, nu l-am mai văzut de foarte mult timp.”

„Oh, ar trebui. Cred că acum ai putea să-l vezi ca pe un film propriu-zis, e atât de bun!” a răspuns Lawrence.

„Nu prea îmi urmăresc filmele,” a răspuns DiCaprio. „Tu o faci?”

„Nu. N-am făcut niciodată ceva ca Titanic. Dacă aș fi făcut, l-aș fi văzut. Odată eram foarte beată și am pus American Hustle. M-am gândit, „Oare sunt o actriță bună?”. L-am pus și nu-mi mai amintesc care a fost răspunsul,” a dezvăluit Lawrence.

Dezvăluirea lui DiCaprio a surprins mulți fani ai filmului.

„Cum poți fi actorul principal într-un film atât de popular și să nu-l fi văzut niciodată?” a scris un utilizator pe X. „Asta nu poate fi adevărat.”

Lawrence l-a mai întrebat apoi pe actor despre momentul din 1996 când peste 50 de membri ai distribuției și echipei Titanic, inclusiv regizorul James Cameron și actorul Bill Paxton, au fost otrăviți cu o supă de homar contaminată cu o substanță ilegală.

„S-a format un șir de oameni care dansau conga. Și mulți au ajuns la spital. Inițial au crezut că era o neurotoxină din supă. De ce ar droga cineva pe toată lumea și de ce ar risipi drogurile?” a întrebat Lawrence.

DiCaprio a dezvăluit că nici el, nici Winslet nu erau acolo atunci când a avut loc incidentul, deoarece nu filmau scenele din Canada.

Leonardo DiCaprio a vorbit despre cum faima Titanic i-a influențat cariera

În cadrul unui alt interviu recent, DiCaprio a vorbit despre cum faima pe care i-a adus-o Titanic i-a influențat cariera și i-a oferit libertatea de a face filmele pe care și le-a dorit.

„Înainte de Titanic, nu aveam nicio concepție despre ce înseamnă toate astea,” a dezvăluit actorul. „A fost un șoc. Oamenii îmi spuneau „Îți dai seama cât de mare e filmul ăsta?”. Eu ziceam, „Da, e mare. E un film mare”. Ei spuneau, „Nu. Nu. Nu, e cel mai mare film realizat vreodată”, iar eu ziceam, „Bine, ce înseamnă asta? Deci e mare”.”

„Întreaga mea viață a devenit despre lucruri care nu aveau legătură cu actoria”, a spus el despre ce s-a întâmplat după Titanic. „Titanic a fost un experiment pentru mine și Kate Winslet. Făcusem toate aceste filme independente. O iubeam ca actriță și ea mi-a spus, „Hai să facem asta împreună, putem”.”

„Am făcut-o și a devenit ceva ce nu am fi putut vreodată prevedea,” a spus el. „Nu am prezis niciodată că va fi ceea ce a fost. Știam că va fi o adaptare. Știam că exista o așteptare ca eu să fac un anumit tip de lucruri în acel moment și știam că trebuie să mă întorc la intențiile mele de la început,” a continuat actorul.