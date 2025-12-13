Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public. Adevăratul motiv pentru care nu vrea să fie văzut

Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public, obicei pe care l-a adoptat în ultimii ani.

Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public, după ce a devenit cunoscut la nivel mondial.

DiCaprio a dezvăluit de ce preferă să își păstreze anonimatul în public cu ocazia primirii titlului de Vedeta Anului, acordat de TIME, scrie Daily Mail.

Actorul a vorbit despre încercările prin care a trecut din cauza faimei și de ce preferă să își trăiască viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Adesea, vedeta e văzută în public cu o șapcă neagră pe cap și, în ultimii ani, și cu o mască pe față.

În interviu, dincolo de faptul că Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public, actorul a vorbit și despre dificultățile pe care le întâmpină și cum vrea să mențină un echilibru între viața profesională și cea personală.

„A fost un echilibru pe care l-am gestionat toată viața mea de adult,” a declarat actorul. „Și încă nu sunt un expert. Cred că filozofia mea simplă e să ieși în față și să faci ceva doar atunci când ai ceva de spus sau ceva de arătat. În rest, să dispari cât de mult poți.”

„Mă gândeam, ”OK, cum pot avea o carieră lungă? Pentru că îmi place ceea ce fac și simt că cea mai bună cale de a avea o carieră lungă e să nu le stai mereu oamenilor în față”,” a dezvăluit DiCaprio.

DiCaprio e cunoscut pentru faptul că, de obicei, își ascunde fața atunci când iese în public. Actorul e rareori văzut fără șapcă și mască atunci când nu e pe covorul roșu.

DiCaprio a început să poarte mască în timpul pandemiei de COVID-19 și a integrat acest accesoriu în vestimentația sa zilnică de atunci.

Accesoriile au devenit atât de obișnuite în garderoba lui, încât nici măcar o nuntă plină de vedete nu l-a împiedicat să poarte şapca sa „de încredere”.

În timp ce a participat la nunta lui Jeff Bezos cu Lauren Sanchez în acest an, DiCaprio a fost fotografiat cu şapca trasă peste față, în timp ce părăsea hotelul îmbrăcat în costumul elegant.

Leonardo DiCaprio a cunoscut faima mondială cu filmul Titanic

Actorul a ajuns în centrul atenției mondiale aproape acum 30 de ani, după ce l-a interpretat pe Jack Dawson în filmul Titanic.

DiCaprio a vorbit și despre ce impact a avut faima asupra sa și cum viața lui s-a schimbat aproape peste noapte după succesul Titanic.

„Înainte de Titanic, nu aveam nicio concepție despre ce înseamnă toate astea,” a dezvăluit actorul. „A fost un șoc. Oamenii îmi spuneau „Îți dai seama cât de mare e filmul ăsta?”. Eu ziceam, „Da, e mare. E un film mare”. Ei spuneau, „Nu. Nu. Nu, e cel mai mare film realizat vreodată”, iar eu ziceam, „Bine, ce înseamnă asta? Deci e mare”.”

„Întreaga mea viață a devenit despre lucruri care nu aveau legătură cu actoria”, a spus el despre ce s-a întâmplat după Titanic. „Titanic a fost un experiment pentru mine și Kate Winslet. Făcusem toate aceste filme independente. O iubeam ca actriță și ea mi-a spus, „Hai să facem asta împreună, putem”.”

„Am făcut-o și a devenit ceva ce nu am fi putut vreodată prevedea,” a spus el. „Nu am prezis niciodată că va fi ceea ce a fost. Știam că va fi o adaptare. Știam că exista o așteptare ca eu să fac un anumit tip de lucruri în acel moment și știam că trebuie să mă întorc la intențiile mele de la început,” a continuat actorul.

Titanic a încasat aproape 2 miliarde de dolari în perioada inițială de lansare. A depășit ulterior acest prag după ce a fost relansat de mai multe ori.

Filmul a deținut, de asemenea, titlul de cel mai mare succes de box-office din toate timpurile timp de mai mulți ani, înainte de a fi depășit de filmul science-fiction din 2009, Avatar, regizat tot de James Cameron.