Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public. Adevăratul motiv pentru care nu vrea să fie văzut

Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public. Adevăratul motiv pentru care nu vrea să fie văzut

Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public, obicei pe care l-a adoptat în ultimii ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 13:57
Leonardo DiCaprio poartă șapcă și mască atunci când iese în public | Profimedia Images și Getty Images

Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public, după ce a devenit cunoscut la nivel mondial.

DiCaprio a dezvăluit de ce preferă să își păstreze anonimatul în public cu ocazia primirii titlului de Vedeta Anului, acordat de TIME, scrie Daily Mail.

Actorul a vorbit despre încercările prin care a trecut din cauza faimei și de ce preferă să își trăiască viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Adesea, vedeta e văzută în public cu o șapcă neagră pe cap și, în ultimii ani, și cu o mască pe față.

Articolul continuă după reclamă

Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public

În interviu, dincolo de faptul că Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public, actorul a vorbit și despre dificultățile pe care le întâmpină și cum vrea să mențină un echilibru între viața profesională și cea personală.

„A fost un echilibru pe care l-am gestionat toată viața mea de adult,” a declarat actorul. „Și încă nu sunt un expert. Cred că filozofia mea simplă e să ieși în față și să faci ceva doar atunci când ai ceva de spus sau ceva de arătat. În rest, să dispari cât de mult poți.”

„Mă gândeam, ”OK, cum pot avea o carieră lungă? Pentru că îmi place ceea ce fac și simt că cea mai bună cale de a avea o carieră lungă e să nu le stai mereu oamenilor în față”,” a dezvăluit DiCaprio.

DiCaprio e cunoscut pentru faptul că, de obicei, își ascunde fața atunci când iese în public. Actorul e rareori văzut fără șapcă și mască atunci când nu e pe covorul roșu.

DiCaprio a început să poarte mască în timpul pandemiei de COVID-19 și a integrat acest accesoriu în vestimentația sa zilnică de atunci.

Accesoriile au devenit atât de obișnuite în garderoba lui, încât nici măcar o nuntă plină de vedete nu l-a împiedicat să poarte şapca sa „de încredere”.

Citește și: Vittoria Ceretti, iubita lui Leonardo DiCaprio, a atras toate privirile la Veneția înaintea nunții lui Jeff Bezos cu Lauren

În timp ce a participat la nunta lui Jeff Bezos cu Lauren Sanchez în acest an, DiCaprio a fost fotografiat cu şapca trasă peste față, în timp ce părăsea hotelul îmbrăcat în costumul elegant.

Leonardo DiCaprio a cunoscut faima mondială cu filmul Titanic

Actorul a ajuns în centrul atenției mondiale aproape acum 30 de ani, după ce l-a interpretat pe Jack Dawson în filmul Titanic.

DiCaprio a vorbit și despre ce impact a avut faima asupra sa și cum viața lui s-a schimbat aproape peste noapte după succesul Titanic.

„Înainte de Titanic, nu aveam nicio concepție despre ce înseamnă toate astea,” a dezvăluit actorul. „A fost un șoc. Oamenii îmi spuneau „Îți dai seama cât de mare e filmul ăsta?”. Eu ziceam, „Da, e mare. E un film mare”. Ei spuneau, „Nu. Nu. Nu, e cel mai mare film realizat vreodată”, iar eu ziceam, „Bine, ce înseamnă asta? Deci e mare”.”

„Întreaga mea viață a devenit despre lucruri care nu aveau legătură cu actoria”, a spus el despre ce s-a întâmplat după Titanic. „Titanic a fost un experiment pentru mine și Kate Winslet. Făcusem toate aceste filme independente. O iubeam ca actriță și ea mi-a spus, „Hai să facem asta împreună, putem”.”

„Am făcut-o și a devenit ceva ce nu am fi putut vreodată prevedea,” a spus el. „Nu am prezis niciodată că va fi ceea ce a fost. Știam că va fi o adaptare. Știam că exista o așteptare ca eu să fac un anumit tip de lucruri în acel moment și știam că trebuie să mă întorc la intențiile mele de la început,” a continuat actorul.

Citește și: Actorul care a pierdut rolul din „Titanic” în favoarea lui DiCaprio: „Nu cred că aș fi făcut față acelui succes”

Titanic a încasat aproape 2 miliarde de dolari în perioada inițială de lansare. A depășit ulterior acest prag după ce a fost relansat de mai multe ori.

Filmul a deținut, de asemenea, titlul de cel mai mare succes de box-office din toate timpurile timp de mai mulți ani, înainte de a fi depășit de filmul science-fiction din 2009, Avatar, regizat tot de James Cameron.

Care este, de fapt, numele din buletin al lui Vlad Gherman. Ce le-a dezvăluit actorul fanilor săi... Cum arată și ce face Geena Davis la 69 de ani. Celebra actriță continuă să impresioneze...
Înapoi la Homepage
AS.ro Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Observatornews.ro O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
Antena 3 Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
SpyNews Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea colecție...”
Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea...
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs... Catine.ro
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Laura Codruța Kovesi îi apără pe magistrații care au dezvăluit abuzurile din Justiție: în loc de represalii, autoritățile să se concentreze pe fondul problemei
Laura Codruța Kovesi îi apără pe magistrații care au dezvăluit abuzurile din Justiție: în loc de represalii,... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova”
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova” Jurnalul
Andrei Nemțișor în vârstă de 15 ani a obținut AUR ABSOLUT la Olimpiada Balcanică de Matematică
Andrei Nemțișor în vârstă de 15 ani a obținut AUR ABSOLUT la Olimpiada Balcanică de Matematică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri  Observator
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Modele de comunicare în familie
Modele de comunicare în familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x