Lidia Buble, apariție rară alături de iubitul ei, Horațiu Nicolau, la un eveniment. Cum au fost surprinși

Lidia Buble a fost prezentă la Timișoara Fashion Week, iar această ediție aniversară a fost prezentată de Cosmina Păsărin.

Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 15:54 | Actualizat Luni, 15 Septembrie 2025, 16:51
Artista a fost însoțită de iubitul ei la un eveniment de la Timișoara. | Instagram

Show-ul grandios de la Timișoara a avut loc la Iulius Town Mall și tematica a fost Red Carpet. Printre multe alte vedete, Lidia Buble și-a făcut apariția alături de iubitul ei, Horațiu Nicolau.

Lidia Buble, apariție rară alături de iubitul ei

Lidia Buble a avut o apariție extem de elegantă și spectaculoasă, fiind însoțită de iubitul ei, Horațiu Nicolau. Ea a purtat o rochie neagră, de tip black ție, iar iubitul ei a ales un costum negru și o cămașă albă.

Ei au arătat impecabil și au admirat atenția colecția prezentată de Cătălin Botezatu. La evenimentul de la Timișoara, 20 de designeri și sute de spectatori au fost prezenți pentru a admira creațiile îndrăznețe. Lidia Buble și iubitul ei, Horațiu Nicolau, au atras toate privirile, atunci când au coborât împreună dintr-o mașină de lux.

Rochia Lidiei i-a pus în valoare silueta suplă, subliniind formele, iar accesoriile i-au pus și mai multe în valoare feminitate. La această rochie de gală, cântăreața a ales să poarte niște bijuterii din Monaco și o pereche de mănuși din dantelă. Omul de afaceri Horațiu Nicolau a avut un look clasic, dar relaxat, deși a ales un costum negru elegant.

Vezi aici imaginile cu Lidia Buble și iubitul ei!

Cei doi îndrăgostiți au stat în zona VIP de unde au putut admira colecțiile designerilor.

Lidia Buble apare destul de rar alături de iubitul ei, fiind foarte discretă când vine vorba de viața ei amoroasă.

Ldia Buble, în vârstă de 31 de ani, și Horațiu Nicolau, în vârstă de 61 de ani, formează un cuplu de trei ani. Afaceristul a cucerit-o pe artistă, care acum are planuri mărețe de viitor.

Cântăreața a declarat pe conturile de socializare, conform unei surse, că își dorește copii, mai exact trei și că nu are de gând să aștepte prea mult: „Așa o să fac și eu, ca pe bandă rulantă. Trei! Unul după altul! Trei băieți să îmi ajute Bunuțul!”

Pentru Lidia și Horațiu, diferența de vârstă nu constituie o problemă pentru că ei au o relație minunată și se bucură împreună de cele mai frumoase clipe. Horațiu o sprijină pe iubita lui în cariera sa muzicală și îi este mereu alături când are nevoie.

Artista a povestit într-un interviu recent că pentru ea cel mai tare contează iubirea necondiționată pe care o primește de la partenerul ei.

"O să pot să răspund cam același lucru. Iubirea necondiționată, respectul, încrederea pe care mi-o oferă. Astea sunt cele trei lucruri la care eu țin foarte mult și cred că fără aceste trei nu prea se poate clădi o relație frumoasă. Așa că eu am fost binecuvântată și le am pe toate.", a declarat Lidia Buble cu ceva vreme în umră pentru Viva.

