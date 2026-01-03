Imaginea emoționantă din copilărie cu Lidia Buble și sora ei care a atras atenția fanilor. Ce a postat cântăreața

Lidia Buble a răsfoit un album foto și a împărtășit cu fanii ei mai multe imagini cu ea din copilărie.

Lidia Buble a postat recent pe Insta Story mai multe imagini din copilărie alături de surorile ei. | Instagram

Lidia Buble, fosta concurentă Asia Express, a postat recent pe Insta Story o serie de imagini înduioșătoare din copilărie, alături de surorile ei.

Lidia Buble a sărbătorit de curând ziua de naștere a Esterei, sora ei, și i-a transmis un mesaj special, însoțit de mai multe fotografii cu ele din copilărie. Lidia a fost acaparată de melancolie și nostalgie atunci când a deschis un album foto, acasă la părinții ei, și a postat pe Insta Story mai multe imagini din perioada când era doar o copilă.

Lidia Buble, imaginea emoționantă din copilărie care i-a înduioșat pe fani

Lidia a ales să împărtășească mai multe fotografii cu surorile ei, dar în special cu Estera, amintindu-i de mai multe momente importante din viețile lor, în copilărie.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Lidia Buble a cântat imnul României la meciul amical cu Moldova. Cum au reacționat fanii din mediul online. Ce ținută a purtat

Pozele erau făcute fie la masă, în casă, fie la serbare, la zile de naștere, toate stârnind amintiri puternice pentru frumoasa artistă care a fost profund emoționată de pozele pe care le-a găsit.

În una dintre imagini, Lidia apare purtând o rochie albă, iar Estera, în spatele ei în fotografie, are o rochie albastră. Privind poza, artista și-a amintit exact ziua în care au făcut poza, iar Lidia a dezvăluit că a învățat multe de la sora ei când vine vorba de simțul estetic și modă.

Încă de mică, Lidia și-a dorit să fie în pas cu moda, să îmbrace cele mai frumoase rochii și să atragă atenția, fiind mereu cea mai aranjată din familie.

Cu un zâmbet inocent, Lidia s-a uitat direct la cameră, ținând în brațe un vas cu trandafiri albi. Cel mai probabil ele se bucurau de un moment festiv în familie, alături de părinții lor, dar Lidia Buble nu a menționat despre ce zi importantă era vorba.

Citește și: Estera Buble și-a arătat fiica pentru prima dată! Primele imagini cu nepoata Lidiei Buble. Ava a împlinit un an

Lidia Buble provine dintr-o familie cu 11 copii, iar artista a vorbit mereu despre dragostea pe care le-o poartă fraților ei, fiind foarte apropiată în special de surorile ei. Cu Estera a legat o relație și mai specială, fiind cele mai bune prietene.

Chiar dacă Estera este stabilită în Viena, ea și Lidia păstrează mereu legătura și se vizitează destul de des. Ele au reușit să demonstreze că fac o echipă pe cinste atunci când au participat împreună la Asia Express.

O echipă puternică și efervescentă, Lidia și Estera au făcut show, bucurându-se din plin de experiențele pe care le-au trăit atunci în timpul emisiunii în Asia. De atunci, relația lor a devenit și mai solidă și chiar dacă nu se văd zilnic, Lidia și Estera păstrează o legătură aparte. Estera a devenit de curând mamă pentru a treia oară, după ce a născut-o pe fiica ei, Ava, iar Lidia se declară o mătușă împlinită, fiind topită după nepoții ei.

Citește și: Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”