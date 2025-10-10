Lidia Buble a cântat imnul României la meciul amical cu Moldova. Cum au reacționat fanii din mediul online. Ce ținută a purtat

Lidia Buble le-a dat o veste neașteptată fanilor săi. Artista i-a anunțat că va cânta imnul României la meciul amical cu Moldova, care a avut loc pe 9 octombrie 2025, de la ora 21:00. Prietenii virtuali au reacționat imediat la postarea ei de pe Instagram.

Lidia Buble se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România. De-a lungul carierei sale în muzică, aceasta a reușit să cucerească inimile multor fani cu felul său carismatic și vocea spectaculoasă.

Pentru că are un timbru vocal deosebit, cântăreața nu duce lipsă de concerte. De curând, superba roșcată a luat pe toată lumea prin surprindere cu o apariție de excepție pe stadion, unde a interpretat imnul României la meciul amical cu Moldova.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista are o relație specială cu prietenii virtuali. Așadar, aceasta a decis să-i anunțe, cu o zi înainte, că va avea onoarea să cânte imnul țării.

„Astăzi am făcut probele de sunet pentru meciul cu Moldova. Am pășit pe teren și am simțit un val de emoții care m-a lăsat fără glas.🥹❤️Doar gândul că mâine voi cânta imnul României, cu tribunele pline și mii de oameni alături de mine, îmi dă fiori.✨Abia aștept să trăim împreună acest moment!”, a scris Lidia Buble în mediul online.

Reacțiile fanilor săi nu au întârziat să apară. Mulți au ținut să o felicite pentru noua reușită, în timp ce alții au încurajat-o.

„Hai că deja mi s-a făcut pielea de găină”, „Sunt atât de mândra de tine. Bravo! Arată-le cine e Lidia Buble”, „Sublim cum se aude!❤️ Ești top!” sau „Felicitări din inimă! Ai un talent care ajunge direct la suflet. Îți doresc tot succesul din lume și cât mai multe momente magice pe scenă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Lidia Buble, moment emoționant la meciul dintre România și Moldova. Artista a cântat cu mândrie imnul țării. Ce ținută a purtat

Lidia Buble a reușit să emoționeze pe toată lumea cu vocea ei la meciul României cu Moldova de pe Arena Națională. Artista a cântat cu mândrie imnul țării, iar publicul a ascultat-o cu mare atenție.

Pentru această apariție deosebită, cântăreața a purtat o ținută albă care i-a scos în evidență atuurile fizice.

„Aseară am trăit una dintre cele mai mari emoții ale vieții mele.🥹Am avut privilegiul să cânt imnul României pe Arena Națională, la meciul cu Moldova. A fost un moment unic, în care fiecare vers mi-a răsunat în suflet cu o intensitate pe care nu am mai simțit-o niciodată. Am cântat cu un nod în gât, cu lacrimi aproape de ochi și cu o mândrie pe care mi-o voi aminti mereu.🙏🥹❤️

Pentru mine, e mai mult decât o simplă experiență. E o realizare pe care vreau să o port mereu în inimă, un moment pe care îl voi povesti copiilor și nepoților mei cu aceeași emoție cu care l-am trăit. E genul de clipă care te face să înțelegi cu adevărat ce înseamnă să aparții unui neam și să simți, în fiecare fibră, mândria de a fi român. Recunoscătoare pentru această șansă și pentru oamenii care au făcut posibil acest vis!”, a scris Lidia Buble în dreptul unor imagini cu ea de pe Arena Națională.