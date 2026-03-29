Liviu Guță, despre problemele tulburătoare cu care se confruntă de câțiva ani: „Am avut două preinfarcturi din cauza asta!"

Liviu Guță vorbește deschis despre problemele care i-au marcat cariera: furtul identității digitale, sabotajele și două preinfarcturi cauzate de stres. Artistul dezvăluie adevărul din spatele scenelor și lupta sa pentru dreptate.

Publicat: Duminica, 29 Martie 2026, 19:30 | Actualizat Vineri, 27 Martie 2026, 20:38
Liviu Guță a făcut mărturisiri neașteptate despre problemele cu care s-a confruntat în ultimii ani. Artistul a dezvăluit că a fost la un pas de tragedie, iar realitatea din spatele luminii reflectoarelor este mult mai dificilă decât ar părea.

Considerat unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele din România, Liviu Guță a decis să rupă tăcerea și să vorbească despre momentele grele care l-au marcat profund.

Deși pe scenă apare mereu zâmbitor și profesionist, puțini știu prin ce trece în viața de zi cu zi. Artistul a explicat că succesul său nu a adus doar admirația publicului, ci și invidia colegilor și dificultăți neașteptate în carieră. În mai multe videoclipuri postate pe contul său de TikTok, Liviu a povestit cum a fost ținta unor acțiuni care i-au sabotat parcursul profesional timp de mai mulți ani.

„Eu vorbesc despre mine. Despre viața mea, despre munca mea și mai ales despre numele meu. Treizeci de ani de muncă călcați în picioare. Mă refer la casele de producție care mi-au furat identitatea, numele și au făcut bani pe spatele meu ani de zile. Ați vrut să mă ștergeți. Să creadă lumea că nu mai exist. Că am dispărut. Că nu mai sunt nimic.”

„Ați făcut o greșeală că m-ați subestimat. Am tăcut, am adunat tot și acum nu mai tac. Pentru că adevărul nu mai poate fi ascuns. O să vă spun clar, fără ocolișuri. O să răspundă toți cei care mi-au făcut manevrele astea. Nu azi, nu mâine, dar momentul va veni. Nu mai e vorba de faimă, e vorba de dreptate”, a spus cântărețul.

Liviu a mai dezvăluit că i-a fost furată identitatea digitală și că acest lucru l-a afectat profund. „Cineva mi-a furat identitatea digitală. Prima dată vorbim, apoi o să vă arăt multe, multe. Mi-au furat controlul asupra propriei imagini. Este un furt de identitate în formă pură”, a explicat artistul pe TikTok.

Mărturisirile sale au surprins fanii, mai ales când Liviu a recunoscut că a suferit două preinfarcturi din cauza stresului acumulat în ultimii ani. „Dacă platformele mele funcționau corect, mai dispăream eu trei ani? Am investit, am pierdut… Am făcut două preinfarcturi din cauza asta”, a încheiat el, vizibil emoționat.

În înregistrări, artistul a vorbit cu sinceritate despre problemele care i-au afectat cariera și sănătatea, arătând că dincolo de muzică există o luptă reală pentru dreptate și recunoaștere.

