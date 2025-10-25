Antena Căutare
Liviu Guță, prima apariție după aproape trei ani de pauză! Ce s-a întâmplat cu artistul: „Am trecut prin multe, am fost trădat”

Liviu Guță a apărut din nou în public după o pauză de doi ani și jumătate. Artistul le-a vorbit fanilor despre motivele care l-au făcut să se retragă din lumina reflectoarelor.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 16:00 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 12:26
Artistul a mărturisit că a fost dezamăgit de oameni apropiați

În tot acest timp, artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate și dezamăgiri personale, dar acum se simte pregătit să revină pe scenă.

Liviu Guță, prima apariție după multă vreme

După o pauză de doi ani și jumătate, Liviu Guță a revenit în fața fanilor și a vorbit deschis despre motivele pentru care s-a retras din viața publică. Cântărețul de manele a povestit că a avut probleme de sănătate și a trecut prin perioade dificile, însă acum se simte pregătit să revină pe scenă.

Artistul a revenit în mediul online și a postat pe TikTok un videoclip în care a vorbit deschis despre perioada grea prin care a trecut. A mărturisit că s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, dar a ținut să precizeze că acestea nu au avut nicio legătură cu vocea lui, așa cum s-a spus.

„Adevărul iese întotdeauna la lumină! Am trecut prin multe, am pierdut, am fost trădat, dar m-am ridicat cu credință și puterea lui Dumnezeu. Cei care au aruncat cu noroi în mine, într-o zi vor înțelege că nu poți doborî un om curat.

Mulțumesc din suflet celor care sunt alături de mine de aproape 30 de ani. Curând mă întorc mai puternic ca niciodată! Roata se-ntoarce”, a transmis artistul în mesajul care însoțește clipul postat recent.

Artistul, dezamăgit de persoane apropiate

Pe lângă problemele de sănătate, artistul a spus că a fost dezamăgit de oameni apropiați, care l-au lăsat singur când avea mai multă nevoie de sprijin.

„Nu am probleme de sănătate care să mă facă să renunț la muzică. Am avut o problemă la piciorul stâng, niște artere înfundate, dar acum sunt bine, sănătos, am fost operat, iar vocea mea e la fel ca întotdeauna, nu are legătură cu piciorul. Nicio treabă! Am trecut prin multe, știți cu toții, am anunțat, da? Am fost sincer cu voi, fiind persoană publică, trebuia să știți și voi”, a spus Liviu Guță.

Acesta a continuat: „A fost o lovitură grea, într-adevăr, dar vina este doar a mea. Eu am ales, eu am pierdut și nu dau vina pe nimeni, dar ce este trist, e că în loc să fie oameni care să ridice un artist care le-a cântat aproape 3 decenii, au fost unii care au preferat să arunce cu noroi… pentru like-uri, vizualizări sau defăimare. Vă spun sincer, dacă m-aș fi născut într-o altă țară, probabil, aș fi fost privit cu respect.”

În încheiere, artistul a precizat: „E strigător la cer ceea ce faceți! Eu n-am mai văzut o nație atât de invidioasă, care se hrănește din durerea altuia! În loc să întinzi o mână, tu arunci o piatră...”

Liviu Guță, dat dispărut în mai 2024

Liviu Guță a fost dat dispărut în luna mai 2024, după ce apropiații lui nu au mai reușit să ia legătura cu el timp de mai multe săptămâni.

„Eu am vorbit cu el pe 14 mai și a zis că vine acasă și de atunci nu am mai vorbit cu el. De pe data de 14 mai 2024 nu am mai vorbit cu el.

El mi-a trimis mie un mesaj pe care eu l-am postat pe social media ca să afle lumea despre el și de atunci am mai vorbit la telefon, dar a rămas să ne auzim când vine în țară pentru a ne vedea să lucrăm împreună. (…) Nu părea supărat, doar mi-a zis că va veni acasă și ne vom ocupa de muzică”, a declarat Ticy la momentul respectiv, potrivit Viva.ro.

