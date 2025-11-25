Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Care este, de fapt, numele din buletin al lui Nicolae Guță. Cine i-a ales porecla "Guță" și ce semnifică

Care este, de fapt, numele din buletin al lui Nicolae Guță. Cine i-a ales porecla "Guță" și ce semnifică

Nicolae Guță a vorbit într-un nou interviu despre ce semnificație are, de fapt, Guță și de unde vine acest nume de scenă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 13:21 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 13:52
Puțini dintre fanii lui Nicolae Guță știu care este, de fapt, numele real al celebrului cântăreț de manele. | Facebook

Manelistul a dezvăluit care este numele lui din buletin și a povestit și unde vine numele de scenă pe care și l-a luat de la începutul carierei lui.

Care e numele real al lui Nicolae Guță

Artistul a fost recent invitat în emisiunea lui Denise Rifai și a vorbit deschis despre mai multe aspecte din viața lui. Numele real al manelistului este Nicolae Lingurar. Porecla Guță, care i-a devenit ulterior și nume de scenă, a primit-o chiar de la mama lui.

Citește și: Nicolae Guță, primele declarații despre retragere: „Am 57 de ani, ținta mea este ca la...”

Articolul continuă după reclamă

Pentru că el a fost primul născut din familie, mama lui mereu l-a alintat cu diferite apelative datorită dragostei pe care i-o purta. Astfel, i-a zis inițial Linguriță, Linguță și ulterior Guță, nume care i-a rămas apoi artistului ca nume de scenă.

Nimeni nu i-a mai spus apoi pe numele său din buletin, ci doar folosind numele de Nicolae Guță. Nici măcar prietenii săi apropiați nu știau care este numele său real.

În urmă cu un an, după ce deja a creat istorie în lumea manelelor cu numele său, artistul a decis să își schimbe numele și în acte, iar acum apare în buletin cu numele de Nicolae Guță.

Citește și: Nicolae Guță și-a botezat cel de-al 12-lea copil. Selim George a fost creștinat la vârsta de trei ani. Primele imagini

”De când ma știu sunt Guță. I-am întrebat pe părinții mei cum am ajuns ca eu să fiu numit de ei ”Guță”, pentru că eu în acte eram Nicolae, de pe numele tatălui meu. Și mi-au spus că atunci când m-au adus de la meternitate eram mic… cât o linguriță. Mama m-a alintat, fiind primul copil, mă alinta Linguriță, Linguță până s-a ajuns la Guță. Guță în sus, Guță în jos și Guță am rămas.

Nimeni din satul meu, dintre prietenii mei, cei apropiați îmi spun Guță. Toată lumea mă știe de Guță și așa ar trebui să fiu și pe acte”, a spus Nicolae Guță în emisiunea lui Denise Rifai.

Artistul s-a declarat surprins când a aflat că Liviu Guță i-a furat numele, după ce acest nume îi adusese deja multă faimă. Liviu Guță, pe numele lui real Liviu Mititelu, i-ar fi „furat” numele la debutul carierei sale.

”Nu m-am supărat. Nu sunt un om ranchiunos. La vremea repsectivă m-a deranjat faptul că el a încercat să spună că eu sunt impostorul, că eu sunt cel care mă folosesc de numele ”Guță” și că el este, de fapt, acel ”Guță”. Este prietenul meu, colegul meu, nu am nimic de-a face cu el.”, a mai adăugat Nicolae Guță la interviu cu Denise Rifai, potrivit Cancan.

Citește și: Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut

Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi... Cum arată Ilona Brezoianu la câteva zile după ce a născut. Ce a dezvăluit despre acomodarea cu bebelușul ei...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul”
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală manelistul
Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x