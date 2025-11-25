Care este, de fapt, numele din buletin al lui Nicolae Guță. Cine i-a ales porecla "Guță" și ce semnifică

Nicolae Guță a vorbit într-un nou interviu despre ce semnificație are, de fapt, Guță și de unde vine acest nume de scenă.

Puțini dintre fanii lui Nicolae Guță știu care este, de fapt, numele real al celebrului cântăreț de manele. | Facebook

Manelistul a dezvăluit care este numele lui din buletin și a povestit și unde vine numele de scenă pe care și l-a luat de la începutul carierei lui.

Care e numele real al lui Nicolae Guță

Artistul a fost recent invitat în emisiunea lui Denise Rifai și a vorbit deschis despre mai multe aspecte din viața lui. Numele real al manelistului este Nicolae Lingurar. Porecla Guță, care i-a devenit ulterior și nume de scenă, a primit-o chiar de la mama lui.

Citește și: Nicolae Guță, primele declarații despre retragere: „Am 57 de ani, ținta mea este ca la...”

Articolul continuă după reclamă

Pentru că el a fost primul născut din familie, mama lui mereu l-a alintat cu diferite apelative datorită dragostei pe care i-o purta. Astfel, i-a zis inițial Linguriță, Linguță și ulterior Guță, nume care i-a rămas apoi artistului ca nume de scenă.

Nimeni nu i-a mai spus apoi pe numele său din buletin, ci doar folosind numele de Nicolae Guță. Nici măcar prietenii săi apropiați nu știau care este numele său real.

În urmă cu un an, după ce deja a creat istorie în lumea manelelor cu numele său, artistul a decis să își schimbe numele și în acte, iar acum apare în buletin cu numele de Nicolae Guță.

Citește și: Nicolae Guță și-a botezat cel de-al 12-lea copil. Selim George a fost creștinat la vârsta de trei ani. Primele imagini

”De când ma știu sunt Guță. I-am întrebat pe părinții mei cum am ajuns ca eu să fiu numit de ei ”Guță”, pentru că eu în acte eram Nicolae, de pe numele tatălui meu. Și mi-au spus că atunci când m-au adus de la meternitate eram mic… cât o linguriță. Mama m-a alintat, fiind primul copil, mă alinta Linguriță, Linguță până s-a ajuns la Guță. Guță în sus, Guță în jos și Guță am rămas.

Nimeni din satul meu, dintre prietenii mei, cei apropiați îmi spun Guță. Toată lumea mă știe de Guță și așa ar trebui să fiu și pe acte”, a spus Nicolae Guță în emisiunea lui Denise Rifai.

Artistul s-a declarat surprins când a aflat că Liviu Guță i-a furat numele, după ce acest nume îi adusese deja multă faimă. Liviu Guță, pe numele lui real Liviu Mititelu, i-ar fi „furat” numele la debutul carierei sale.

”Nu m-am supărat. Nu sunt un om ranchiunos. La vremea repsectivă m-a deranjat faptul că el a încercat să spună că eu sunt impostorul, că eu sunt cel care mă folosesc de numele ”Guță” și că el este, de fapt, acel ”Guță”. Este prietenul meu, colegul meu, nu am nimic de-a face cu el.”, a mai adăugat Nicolae Guță la interviu cu Denise Rifai, potrivit Cancan.

Citește și: Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut