Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani. Care a fost cauza decesului

Îndrăgitul actor Ioan Isaiu a încetat din viață sâmbătă, 9 mai 2026, la vârsta de 56 de ani. În luna august urma să împlinească 57 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 09 Mai 2026, 15:28 | Actualizat Sambata, 09 Mai 2026, 15:36
Vestea dispariției lui Ioan Isaiu a căzut ca un șoc peste lumea artistică din România. Actorul s-a stins din viață sâmbătă, 9 mai 2026, la doar 56 de ani, după ce i s-ar fi făcut rău în timpul unor filmări desfășurate la București.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, cauza decesului ar fi fost un infarct. Echipajele medicale chemate de urgență nu au mai reușit să îl salveze.

Pentru colegii și apropiații lui, vestea a fost greu de acceptat. Mulți dintre cei care l-au cunoscut spun că nimic nu anunța o tragedie atât de bruscă. Actorul era activ profesional și continua să lucreze în proiecte noi. Cu puțin timp înainte de moarte, participase inclusiv la premiera unei producții recente.

Actorul Dan Chiorean, unul dintre prietenii apropiați ai lui Ioan Isaiu, a vorbit despre șocul provocat de dispariția acestuia, mărturisind că erau prieteni de aproape trei decenii și că vestea l-a afectat profund.

De la telenovelele care l-au făcut celebru, înapoi pe scena teatrului

Născut la Hunedoara, pe 25 august 1969, Ioan Isaiu și-a construit cariera pornind de la teatru. A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, secția Teatru, în 1995, iar de atunci și-a împărțit activitatea între scenă, televiziune și film, arată Observatornews.ro.

Publicul larg l-a descoperit însă odată cu apariția primelor telenovele românești difuzate la începutul anilor 2000. Rolul „Octavian”, interpretat alături de Anemona Niculescu, l-a adus rapid în atenția telespectatorilor și l-a transformat într-unul dintre cei mai apreciați actori ai perioadei.

Succesul a continuat apoi cu producții precum Secretul Mariei și Vocea Inimii, seriale care au avut audiențe uriașe și care i-au consolidat popularitatea. Cei care au lucrat cu el spun că a impresionat mereu prin naturalețe și prin felul în care își construia personajele.

Puțini știu însă că rolul care i-a schimbat viața a venit aproape întâmplător. La castingul pentru „Secretul Mariei”, Ioan Isaiu ar fi ajuns ultimul, însă a reușit să învețe rapid scenele și să convingă echipa că el este alegerea perfectă pentru personaj.

În ultimii ani, actorul s-a îndepărtat treptat de televiziune și s-a întors către teatru, locul pe care îl considera adevărata sa casă artistică. Făcea parte din colectivul Teatrul Național Cluj-Napoca și continua să joace în spectacole apreciate de public.

Dincolo de carieră, Ioan Isaiu vorbea deschis și despre regretul său personal: faptul că nu a avut copii. Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, actorul mărturisea că își dorea să devină tată și spera că, într-o zi, acest vis se va împlini.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
