Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Bărbatul care nu a ratat vreun Campionat Mondial până acum. Are 91 de ani în prezent

Bărbatul care nu a ratat vreun Campionat Mondial până acum. Are 91 de ani în prezent

La 91 de ani, Enrique Macaya Marquez continuă să fie un nume de referință în presa sportivă internațională.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 09:19 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 09:27
ărbatul care nu a ratat vreun Campionat Mondial până acum. Are 91 de ani în prezent | GettyImages
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Celebrul comentator din Argentina se pregătește să fie prezent și la Campionatul Mondial organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, demonstrând încă o dată pasiunea uriașă pe care o are pentru fotbal.

Bărbatul care nu a ratat vreun Campionat Mondial până acum

La 91 de ani, Enrique Macaya Marquez continuă să impresioneze lumea fotbalului prin energia și pasiunea sa incredibilă pentru sport. Legendarul comentator din Argentina se pregătește să fie prezent și la Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Dacă va participa și la această ediție, Macaya Marquez va bifa o performanță aproape imposibil de egalat: 18 Campionate Mondiale consecutive.

Practic, jurnalistul nu a lipsit de la niciun turneu final din 1958 până în prezent. Primul Mondial la care a fost prezent a avut loc în Suedia, atunci când Pele, la doar 17 ani, cucerea primul său trofeu mondial alături de Brazilia și intra definitiv în istoria fotbalului.

Articolul continuă după reclamă

De-a lungul ultimelor aproape șapte decenii, Enrique Macaya Marquez a fost martor la unele dintre cele mai importante momente din sportul-rege. A văzut generații întregi de fotbaliști legendari, finale dramatice și schimbări uriașe în fotbalul mondial. Cu toate acestea, una dintre cele mai puternice amintiri ale sale din 1958 nu are legătură cu succesul Braziliei, ci cu dezastrul trăit de Argentina la acel turneu.

Citește și: Shakira a lansat melodia oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026

Naționala „albiceleste” a fost învinsă atunci cu 6-1 de Cehoslovacia, rezultat care a provocat un șoc uriaș în țară. Macaya Marquez și-a amintit, într-un interviu, că reacția fanilor la revenirea echipei în Buenos Aires a fost extrem de dură. Potrivit acestuia, jucătorii au fost întâmpinați pe aeroport cu monede aruncate de suporteri furioși.

Detalii despre celebrul jurnalist de la Campionatul Mondial

Celebrul jurnalist a avut și o relație apropiată cu Diego Maradona, unul dintre cei mai mari jucători din istorie. Macaya povestea că Maradona glumea adesea spunându-i că, într-o zi, îl va lua în staff-ul său tehnic dacă va deveni antrenor. Relația dintre cei doi era atât de apropiată încât fostul căpitan al Argentinei l-a invitat personal la nunta sa, în 1989, arată acest site.

Citește și: Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026

Într-un interviu acordat publicației The Guardian în 2022, Enrique Macaya Marquez a dezvăluit și care este, în opinia lui, topul celor mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor. Pe primul loc l-a plasat pe Alfredo Di Stefano, despre care spune că a fost jucătorul complet al epocii sale.

Clasamentul său este completat de Pele, Johan Cruyff, Diego Maradona și Lionel Messi. Pentru Macaya Marquez, fiecare dintre acești jucători a definit o epocă diferită a fotbalului mondial.

Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial ...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau” Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Observatornews.ro Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună
Antena 3 O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Shakira a lansat melodia oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026
Shakira a lansat melodia oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți!
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți! BZI
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an Jurnalul
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând!
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând! Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x