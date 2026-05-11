Bărbatul care nu a ratat vreun Campionat Mondial până acum. Are 91 de ani în prezent

La 91 de ani, Enrique Macaya Marquez continuă să fie un nume de referință în presa sportivă internațională.

Celebrul comentator din Argentina se pregătește să fie prezent și la Campionatul Mondial organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, demonstrând încă o dată pasiunea uriașă pe care o are pentru fotbal.

La 91 de ani, Enrique Macaya Marquez continuă să impresioneze lumea fotbalului prin energia și pasiunea sa incredibilă pentru sport. Legendarul comentator din Argentina se pregătește să fie prezent și la Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Dacă va participa și la această ediție, Macaya Marquez va bifa o performanță aproape imposibil de egalat: 18 Campionate Mondiale consecutive.

Practic, jurnalistul nu a lipsit de la niciun turneu final din 1958 până în prezent. Primul Mondial la care a fost prezent a avut loc în Suedia, atunci când Pele, la doar 17 ani, cucerea primul său trofeu mondial alături de Brazilia și intra definitiv în istoria fotbalului.

De-a lungul ultimelor aproape șapte decenii, Enrique Macaya Marquez a fost martor la unele dintre cele mai importante momente din sportul-rege. A văzut generații întregi de fotbaliști legendari, finale dramatice și schimbări uriașe în fotbalul mondial. Cu toate acestea, una dintre cele mai puternice amintiri ale sale din 1958 nu are legătură cu succesul Braziliei, ci cu dezastrul trăit de Argentina la acel turneu.

Naționala „albiceleste” a fost învinsă atunci cu 6-1 de Cehoslovacia, rezultat care a provocat un șoc uriaș în țară. Macaya Marquez și-a amintit, într-un interviu, că reacția fanilor la revenirea echipei în Buenos Aires a fost extrem de dură. Potrivit acestuia, jucătorii au fost întâmpinați pe aeroport cu monede aruncate de suporteri furioși.

Celebrul jurnalist a avut și o relație apropiată cu Diego Maradona, unul dintre cei mai mari jucători din istorie. Macaya povestea că Maradona glumea adesea spunându-i că, într-o zi, îl va lua în staff-ul său tehnic dacă va deveni antrenor. Relația dintre cei doi era atât de apropiată încât fostul căpitan al Argentinei l-a invitat personal la nunta sa, în 1989, arată acest site.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian în 2022, Enrique Macaya Marquez a dezvăluit și care este, în opinia lui, topul celor mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor. Pe primul loc l-a plasat pe Alfredo Di Stefano, despre care spune că a fost jucătorul complet al epocii sale.

Clasamentul său este completat de Pele, Johan Cruyff, Diego Maradona și Lionel Messi. Pentru Macaya Marquez, fiecare dintre acești jucători a definit o epocă diferită a fotbalului mondial.