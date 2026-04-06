Mesajul transmis de nora lui Mircea Lucescu în timp ce fostul selecționer se află internat în stare gravă la spital

Fostul selecționer Mircea Lucescu este în continuare internat în stare gravă la terapie intensivă.

Nora lui Mircea Lucescu, Ana-Maria Lucescu, a transmis un mesaj important jurnaliștilor care stau în fața spitalului la care e internat fostul antrenor.

Fostul antrenor al echipei naționale de fotbal a României se află internat în stare gravă, iar acesta și familia lui trec acum prin momente dificile.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, primește sprijinul familiei sale în cele mai grele momente. Nora fostului selecționer, Ana-Maria, a vorbit despre drama prin care a trecut atunci când a fost nevoită să se ascundă de reporteri și jurnaliști în fața spitalului.

Mircea Lucescu a suferit mai multe complicații la inimă și din cauza unor aritmii cardiace grave, el a ajuns să fie conectat la aparate și se află internet la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar. Fostul antrenor se află în prezent în comă indusă, iar medicii fac tot posibilul pentru a-i administra tratamentul necesar pentru ca starea lui de sănătate să se amelioreze. Rudele acestuia au venit în vizită de mai multe ori și așteaptă cu sufletul la gură să vadă o îmbunătățire a stării de sănătate a selecționerului.

Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, a zburat și el de curând din Grecia spre România pentru a fi alături de tatăl său care se află pe patul de spital. Antrenorul a venit în miez de noapte la spital, alături de mai mulți membrii ai familiei, pentru a-i fi alături fostului selecționer.

Nora lui Mircea Lucescu, dar și soțul ei, Răzvan Lucescu, s-au arătat a fi foarte deranjați de prezența jurnaliștilor care stau în fața spitalului zi și noapte.

”Nu îmi expun public decât emoțiile profesionale și, chiar și atunci, foarte rar. Nu am făcut niciodată public nici cel mai mic detaliu din viața mea de familie. Și totuși, aseară, în mașină, împreună cu fiica mea, am ajuns să ne ascundem sub scaune. A fost umilitor. A fost dureros. Senzația a fost profund invazivă, greu de descris altfel.

Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că orice gest de acest fel ar fi întors camerele spre mine și ar fi adăugat încă o secvență la același spectacol. A durut enorm”, a scris nora lui Mircea Lucescu pe contul ei de Facebook.

Răzvan Lucescu a plecat din Grecia spre România cu un avion privat la scurt timp după ultimul fluier al meciului PAOK – Panathinaikos din prima etapă a play-off-ului din campionatul Greciei. El a venit cât de repede a putut pentru a-și vedea tatăl aflat pe patul de spital.

