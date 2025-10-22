Michele Morrone, surprins în compania unei blonde misterioase în Milano. Ce s-a întâmplat cu românca Bogdana Tancău

Antena Căutare
Michele Morrone, starul din „365 de zile”, preferă să-și țină viața personală departe de ochii publicului, iar această discreție stârnește adesea curiozitatea internauților.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:00 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 15:00
Michele Morrone a participat la un eveniment de top din cadrul Săptămânii Modei de la Milano | Getty Images

Ori de câte ori apar imagini cu actorul italian alături de femei frumoase, fanii încep imediat să-și dea cu părerea despre viața lui amoroasă.

Michele Morrone, surprins în compania unei blonde misterioase în Milano

Recent, Michele Morrone a participat la un eveniment de top din cadrul Săptămânii Modei de la Milano, desfășurat în septembrie 2025.

Actorul a luat parte la show-ul lui Ermanno Scervino, dedicat colecției primăvară/vară 2026, unde a ocupat un loc în primul rând, alături de supermodelul Natalia Vodianova, în vârstă de 43 de ani, soția lui Antoine Arnault, CEO-ul Christian Dior.

Michele Morrone este deja o prezență familiară în lumea modei și apare frecvent în campanii pentru branduri renumite. Vara aceasta a stârnit din nou rumoare, după ce el și Irina Shayk au fost surprinși sărutându-se pasional într-o reclamă.

Deși zvonurile despre o posibilă relație între cei doi s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, ele s-au stins la fel de repede, fără nicio confirmare oficială.

Cu cine s-a iubit starul din filmul „365 de zile”

Michele Morrone pare să fie singur în prezent. Ultima lui relație cunoscută a fost cu Moara Sorio, între 2022 și 2023. În ianuarie 2025, au circulat zvonuri despre o posibilă apropiere între Michele Morrone și Maya Jama, însă ele s-au risipit rapid, fiind legate doar de o campanie comună pentru parfumurile Dolce & Gabbana.

În august 2024, Michele Morrone a fost surprins în vacanță la Mykonos, alături de o brunetă misterioasă care s-a dovedit a fi Bogdana Tancău, o antrenoare de fitness din România.

Actorul a publicat ulterior pe Instagram mai multe imagini din București, lăsând să se înțeleagă că între cei doi exista o legătură apropiată.

Înainte de aceste relații, Michele Morrone a fost căsătorit cu stilista libaneză Rouba Saadeh, între 2014 și 2018. Din mariajul lor au rezultat doi băieți, Marcus și Brando.

Pe 4 septembrie, starul din „365 Days” a fost văzut într-un restaurant din centrul Capitalei, în compania Bogdanei Tancău. Câțiva trecători l-au zărit și pe Calea Victoriei, unde actorul a fost recunoscut imediat, spre surprinderea celor care nu se așteptau să-l întâlnească chiar acolo, în inima Bucureștiului.

Bogdana locuiește în București și este antrenoare de fitness la propria sală. Forma sa fizică impecabilă vorbește de la sine. În mediul online, tânăra se bucură de o comunitate numeroasă, fiind urmărită de peste 100.000 de persoane pe Instagram.

Michele Morrone: „Sunt obsedat de viața mea și de pasiunile mele”

Totul pare romantic prin ochii lui Michele Morrone, chipeșul actor italian care pare hotărât să demonstreze că poate rivaliza cu Colin Farrell și Leonardo DiCaprio. „Sunt obsedat de viața mea și de pasiunile mele”, declara actorul de 35 de ani, devenit celebru datorită thrillerului erotic „365 Days”.

Încrezător și sigur pe sine, așa cum te-ai aștepta de la unul dintre cei mai atrăgători bărbați de la Hollywood, Michele Morrone este astăzi un nume ușor de recunoscut.

Michele Morrone îmbrăcat elegant în costum, cu cămașă albă, și un medalion auriu la gât
Michele Morrone îmbrăcat casual cu o cămașă gri și blugi rupți, cu tatuajele de pe mâini la vedere
Michele Morrone îmbrăcat într-un sacou elegant cu model, cu ochelari de soare nergi, în timp ce face cu mâna

După ce a jucat alături de Blake Lively și Anna Kendrick în „Another Simple Favor”, continuarea succesului din 2018 regizat de Paul Feig, actorul se pregătește pentru un nou rol important în filmul „The Housemaid”, unde va apărea alături de vedete de prim rang precum Amanda Seyfried și Sydney Sweeney, potrivit scmp.com.

