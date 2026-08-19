Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mihaela Tatu, așa cum rar o vezi. Cum arată la 63 de ani fără machiaj și fără filtre. Imaginea a făcut furori

Mihaela Tatu, așa cum rar o vezi. Cum arată la 63 de ani fără machiaj și fără filtre. Imaginea a făcut furori

Mihaela Tatu a surprins la 63 de ani cu o fotografie fără machiaj și fără filtre. Cum arată vedeta și ce reacții au avut fanii la apariția sa naturală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 19:14 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 19:19
Galerie
Mihaela Tatu, așa cum rar o vezi. Cum arată la 63 de ani fără machiaj și fără filtre. Imaginea a făcut furori | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mihaela Tatu a demonstrat în repetate rânduri că frumusețea nu ține doar de machiaj, filtre sau vârstă. Vedeta a publicat recent o fotografie în care apare complet naturală, iar admiratorii săi nu au întârziat să reacționeze. La 63 de ani, prezentatoarea de televiziune radiază și continuă să se bucure de aprecierea celor care o urmăresc.

Mihaela Tatu, așa cum rar o vezi

Una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România, Mihaela Tatu a rămas în memoria publicului datorită emisiunilor pe care le-a prezentat de-a lungul carierei. Deși s-a retras de ceva vreme din prim-planul televiziunii, vedeta a păstrat o legătură strânsă cu comunitatea sa din mediul online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Mihaela Tatu, apariție naturală la 63 de ani

Mihaela Tatu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde obișnuiește să le vorbească urmăritorilor despre experiențele sale de viață, dar și despre momentele simple din viața de zi cu zi. De această dată, vedeta și-a surprins fanii cu o fotografie în care apare fără machiaj și fără filtre.

Apariția naturală a prezentatoarei a fost rapid remarcată de cei care îi urmăresc activitatea. Comentariile apreciative nu au întârziat să apară, mulți dintre admiratori felicitând-o pentru faptul că a ales să se prezinte exact așa cum este.

La 63 de ani, Mihaela Tatu pare să fie mai împăcată ca niciodată cu propria imagine. Vedeta a transmis de-a lungul timpului că vârsta nu ar trebui privită ca pe o limitare, ci ca pe o etapă firească a vieții, cu experiențe și lecții care contribuie la formarea unui om.

Prezentatoarea a vorbit în mai multe rânduri și despre ideea unui nou început și despre importanța de a te simți împlinit cu ceea ce ești și cu ceea ce ai realizat.

Citește și: Ce a învățat Mihaela Tatu din anii de experiență în televiziune. Dezvăluiri exclusive de la prezentatoarea În direct cu România

„Nu știu. Să fii împlinită cu ceea ce ești și cu ceea ce lași în urmă, să dormi cu capul liniștit pe pernă și să fii un model nu numai pentru copiii tăi, ci, dacă se poate, și pentru cei din jurul tău. Cred că o femeie de succes este o femeie care se simte împlinită”, spunea Mihaela Tatu într-un interviu citat de Cancan.

Cum își ține Mihaela Tatu fanii la curent cu viața sa

Chiar dacă nu mai poate fi văzută la fel de des pe micul ecran, Mihaela Tatu nu a dispărut din atenția publicului. Prezența sa în mediul online îi permite să păstreze legătura cu oamenii care au urmărit-o încă de pe vremea emisiunilor sale de televiziune.

Prin fotografiile și mesajele pe care le publică, vedeta le oferă urmăritorilor o imagine mai personală asupra vieții sale. Iar aparițiile în care renunță la filtre și machiaj demonstrează că Mihaela Tatu nu se teme să își arate naturalețea la 63 de ani.

Fiica lui Cristian Popescu Piedone, imagini de senzație în costum de baie. Ana Maria a întors toate privirile în Mamaia...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul
Observatornews.ro Paradisul sălbatic din România la care turiştii se întorc an de an. Rar mai găseşti loc liber în weekend Paradisul sălbatic din România la care turiştii se întorc an de an. Rar mai găseşti loc liber în weekend
Antena 3 Alertă de război şi la granița de sud a României: Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului Alertă de război şi la granița de sud a României: Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului
SpyNews O casă superbă de pe lacul Como se vinde la prețul unui apartament de trei camere în București! Imagini cu proprietatea fabuloasă O casă superbă de pe lacul Como se vinde la prețul unui apartament de trei camere în București! Imagini cu proprietatea fabuloasă
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Fiica lui Cristian Popescu Piedone, imagini de senzație în costum de baie. Ana Maria a întors toate privirile în Mamaia
Fiica lui Cristian Popescu Piedone, imagini de senzație în costum de baie. Ana Maria a întors toate privirile în...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce relație are Ramona Gabor cu Mr. Pink. Cât de mult a susținut-o cumnatul ei în cariera sa
Ce relație are Ramona Gabor cu Mr. Pink. Cât de mult a susținut-o cumnatul ei în cariera sa
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x