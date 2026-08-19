Mihaela Tatu a surprins la 63 de ani cu o fotografie fără machiaj și fără filtre. Cum arată vedeta și ce reacții au avut fanii la apariția sa naturală.

Mihaela Tatu, așa cum rar o vezi. Cum arată la 63 de ani fără machiaj și fără filtre. Imaginea a făcut furori | Hepta

Mihaela Tatu a demonstrat în repetate rânduri că frumusețea nu ține doar de machiaj, filtre sau vârstă. Vedeta a publicat recent o fotografie în care apare complet naturală, iar admiratorii săi nu au întârziat să reacționeze. La 63 de ani, prezentatoarea de televiziune radiază și continuă să se bucure de aprecierea celor care o urmăresc.

Mihaela Tatu, așa cum rar o vezi

Una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România, Mihaela Tatu a rămas în memoria publicului datorită emisiunilor pe care le-a prezentat de-a lungul carierei. Deși s-a retras de ceva vreme din prim-planul televiziunii, vedeta a păstrat o legătură strânsă cu comunitatea sa din mediul online.

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Mihaela Tatu, apariție naturală la 63 de ani

Mihaela Tatu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde obișnuiește să le vorbească urmăritorilor despre experiențele sale de viață, dar și despre momentele simple din viața de zi cu zi. De această dată, vedeta și-a surprins fanii cu o fotografie în care apare fără machiaj și fără filtre.

Apariția naturală a prezentatoarei a fost rapid remarcată de cei care îi urmăresc activitatea. Comentariile apreciative nu au întârziat să apară, mulți dintre admiratori felicitând-o pentru faptul că a ales să se prezinte exact așa cum este.

La 63 de ani, Mihaela Tatu pare să fie mai împăcată ca niciodată cu propria imagine. Vedeta a transmis de-a lungul timpului că vârsta nu ar trebui privită ca pe o limitare, ci ca pe o etapă firească a vieții, cu experiențe și lecții care contribuie la formarea unui om.

Prezentatoarea a vorbit în mai multe rânduri și despre ideea unui nou început și despre importanța de a te simți împlinit cu ceea ce ești și cu ceea ce ai realizat.

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„Nu știu. Să fii împlinită cu ceea ce ești și cu ceea ce lași în urmă, să dormi cu capul liniștit pe pernă și să fii un model nu numai pentru copiii tăi, ci, dacă se poate, și pentru cei din jurul tău. Cred că o femeie de succes este o femeie care se simte împlinită”, spunea Mihaela Tatu într-un interviu citat de Cancan.

Cum își ține Mihaela Tatu fanii la curent cu viața sa

Chiar dacă nu mai poate fi văzută la fel de des pe micul ecran, Mihaela Tatu nu a dispărut din atenția publicului. Prezența sa în mediul online îi permite să păstreze legătura cu oamenii care au urmărit-o încă de pe vremea emisiunilor sale de televiziune.

Prin fotografiile și mesajele pe care le publică, vedeta le oferă urmăritorilor o imagine mai personală asupra vieții sale. Iar aparițiile în care renunță la filtre și machiaj demonstrează că Mihaela Tatu nu se teme să își arate naturalețea la 63 de ani.