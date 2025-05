Mihai Albu și Elena Nechifor s-au căsătorit civil. Fiica designerului, Mikaela, a fost și ea prezentă și a atras toate privirile

Mihai Albu și partenera sa, Elena Nechifor, au făcut astăzi cununia civilă, iar alături de ei a fost și fiica celebrului designer, Mikaela, în vârstă de 16 ani.

Mihai Albu și Elena Nechifor s-au căsătorit civil astăzi! Cununia religioasă a celor doi va avea loc mâine, 24 mai 2025, la Biserica Albă de pe Calea Victoriei din București. Petrecerea de după ceremonie se va desfășura la prestigiosul hotel Athenee Palace, unde sunt așteptați aproximativ 150 de invitați, notează adevarul.ro.

Mihai Albu și Elena Nechifor s-au căsătorit civil

La cununia civilă a lui Mihai Albu cu Elena Nechifor a fost prezentă și Mikaela, fiica designerului din relația cu Iulia Albu. Adolescenta a purtat o rochie și o pereche de cercei, ambele create de părinții ei. Fiica lui Mihai Albu i-a urat casă de piatră și a dezvăluit că este foarte fericită pentru el, notează Spynews.

„Rochia și cerceii sunt creați de mama și pantofii de tata. Sunt foarte recunoscătoare. Sunt foarte fericită pentru tata și îi urez casă de piatră”, a declarat Mikaela Albu, potrivit Spynews.

„Am invitat-o la cununie și pe fiica mea, Mikaela, mi-a promis că va veni, tare mă bucur, o așteptăm cu drag să fie alături de noi în această zi cu mari emoții. Costumul pe care îl voi purta este realizat de celebrul designer Alexandru Ciucu. Vor fi alături de noi rude, prieteni, oameni dragi”, declara Mihai Albu pentru Click!, citat de adevarul.ro.

Ce declarații a făcut Elena Nechifor în ziua cea mare

Elena Nechifor a făcut declarații pentru Spynews, exprimând cât de fericită este și ce emoții profunde a trăit în momentul în care a rostit marele „DA”.

„Îmi dau lacrimile. Am ajuns și în punctul acesta și sunt cu adevărat fericită. Nu știu cum îl cunosc oamenii pe Mihai, însă eu am avut șansa, privilegiul, să descopăr un om deosebit de rafinat, de manierat, responsabil, implicat, un om extraordinar de bun. Aproape că nu îi găsesc nicio deficiență cât să mă pot lua un pic de el (…) A fost un <<da>> cu ecou, ca să se audă, mă simt ușurată, am depășit momentul (...)

Nu am dormit, decât trei ore, noroc cu tiktokurile astea care te mai animă puțin, dar cred că facem față (…) Eu am venit de la coafură, makeup și restul și Mihai era la patru ace, simțeam că sunt contra timp, el era deja aranjat, eu cu sneakersii. Îmi place când îl văd elegant, am destul de des ocazia să îl văd așa”, a declarat Elena, soția lui Mihai Albu, potrivit sursei citate mai sus.

