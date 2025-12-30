Antena Căutare
Revelion 2026: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook în noaptea dintre ani

Anul 2025 este pe terminate și privim cu speranță spre noul an, anul 2026, care ne bate la ușă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 09:42 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 10:37
Iată ce mesaje și felicitări le poți trimite celor dragi de Revelion 2026 pentru a avea un an prosper. | Canva

Pentru că se apropie Anul Nou și 2025 este deja pe sfârșite, iată ce mesaje și felicitări le poți trimite rudelor, prietenilor și celor apropiați în noaptea dintre ani pentru a avea cu toții un an prosper și plin de belșug.

Mesaje și felicitări de Revelion 2026

„La mulți ani 2026! Să ne aducă experiențe noi și prietenii tot mai puternice! La mulți ani 2026!”

„Să fie 2026 un an al planurilor îndrăznețe și al momentelor memorabile! La mulți ani 2026!”

„Un An Nou cu energie bună, reușite și multă voie bună! La mulți ani 2026!”

„În 2026 vreau să fim mai aproape ca niciodată. La mulți ani, iubirea mea! La mulți ani 2026!”

„Ești motivul pentru care fiecare zi capătă sens. Să avem un an plin de momente frumoase împreună! La mulți ani 2026!”

„Îți doresc un An Nou în care iubirea noastră să crească și să ne ducă spre tot ce visăm.”

„Cu tine, orice început devine mai luminos. La mulți ani și un 2026 plin de magie!”

„Îți doresc toate cele bune în noul an. Să începi perfect cu luna Ianuarie, să ai parte de dragoste în Februarie, să fii înconjurat de pace în Martie, să nu ai nicio grijă în Aprilie, să fii fericit în Mai, să zâmbești din Iunie până în Noiembrie, și să te bucuri în Decembrie. La mulți ani 2026!”

„Să intrăm în 2026 cu zâmbetul pe buze și dorința de a trăi fiecare clipă! La mulți ani 2026!”

„Noul an să te surprindă cu clipe frumoase trăite alături de cei dragi și să îți aducă liniștea sufletească de care ai nevoie. La mulți ani!”

„Să pășești în 2026 cu credință și curaj, găsind în fiecare zi un motiv de recunoștință! La mulți ani 2026!”

„Fie ca Noul An să îți aducă pace interioară și puterea de a merge înainte! La mulți ani 2026!”

„Un An Nou cu împliniri, armonie și puterea de a rămâne uniți! La mulți ani 2026! ”

„Să ai parte de multă căldură în suflet, bucurie în inima și multă sănătate. Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații, și plin de succese cu mari și frumoase realizări. La mulți ani! ”

„Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce noul an, sunt o familie fericită și prietenii dragi aproape, asta îți doresc. Un an nou fericit!”

„Să ne fie Noul An un drum plin de bucurii împărtășite și echilibru în fiecare zi! La mulți ani 2026!”

„Fie ca 2026 să aducă inspirație și clipe prețioase alături de cei dragi! La mulți ani 2026!”

„Fie că bucuriile și gândurile frumoase ale prezentului să devină amintirile frumoase ale viitorului. Un An Nou excepțional!”

„Mult belșug în casă, Pâinea mai gustoasă, Datorii puține În anul care vine. Pace-n inimi, rod bogat, Bucurie, gând curat. La mulți ani! Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații, și plin de succese. La mulți ani 2026!”

„La ușa bate Anul Nou, cu promisiunea că va dispărea orice lucru rău și că în viață ta o să fie multe zile senine și bucurie. La mulți ani!”

„Fie ca Noul An să aducă echipei noastre inspirație și rezultate remarcabile! La mulți ani 2026!”

„Un 2026 prosper, cu idei noi și colaborări productive! La mulți ani 2026! ”

„În fiecare picătură a șampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase și călduroase gânduri! Un 2026 minunat!”

„Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în ține. Anul Nou e o carte deschisă cu rețetele succesului, alege ce ți se potrivește și pornește la drum cu încredere! O viață împlinită și fericită! La mulți ani!”

„În 2026 să descoperi lumină, echilibru și înțelepciune în tot ceea ce faci! La mulți ani 2026!”

„Un An Nou în care binele să te însoțească la fiecare pas! La mulți ani 2026!”

„În 2026 să avem parte de liniște, sănătate și momente care să ne apropie și mai mult.”

„Să prinzi aripi pentru a trece cu ușurință peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos și bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzații țări tot anul! La mulți ani 2026!”

„Gânduri bune fug spre voi, sănătate și noroc! Sărbători fericite și un An Nou de poveste! La mulți ani!”

„La Mulți Ani cu sănătate! Un An Nou cum va doriți. Oameni dragi mereu aproape. La mulți ani, toți fericiți!”

„La mulți ani 2026! Să avem un an eficient, cu proiecte solide și obiective atinse! La mulți ani 2026!”

„Să continuăm și în anul ce vine cu aceeași determinare și profesionalism! La mulți ani 2026!”

