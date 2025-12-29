Radu Vâlcan a dezvăluit cu cine rămân copiii lui și ai Adelei Popescu atunci când ei sunt plecați în Thailanda pentru filmările de la Insula Iubirii 2026.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Radu Vâlcan și Adela Popescu au o familie minunată. Cei doi sunt părinții a trei copii pe care preferă să îi țină departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Alexandru, Andrei și Adrian sunt motivul pentru care prezentatorul TV și soția lui zâmbet larg în fiecare zi. Aceștia au o relație specială cu micuții lor pe care i-au educat și crescut cum au putut mai bine.

Deși le este foarte greu să stea departe de băieții lor, Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt nevoiți să plece din nou în Thailanda pentru filmările Insula Iubirii 2026. Prezentatorul TV trebuie să fie prezent pe platourile de filmare ale reality show-ului.

În ultimele sezoane ale emisiunii, Radu Vâlcan a fost însoțit de partenera lui. Adela Popescu a venit alături de prezentatorul TV în Thailanda pentru a-l susține, dar și pentru a-i alina dorul de casă.

În grija cui rămân copiii atunci când Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt plecați în Thailanda pentru filmările Insula Iubirii 2026

Înainte să plece la filmările pentru Insula Iubirii, Radu Vâlcan și Adela Popescu au grijă să lase totul pregătit pentru cei mici, care rămân la bunicii lor. În timp ce părinții lor sunt în Thailanda, Alexandru, Andrei și Adrian se bucură de răsfățul bunicilor.

„În Asia este un site care cuprinde 4‑5 țări, ceva de genul ăsta: Thailanda, China, Hong Kong, cred că și Filipine, unde comanzi lucruri. Și le comand fel și fel de lucruri și sunt nerăbdători să le aduc cadouri.

De fapt să le aducem pentru că, din fericire, am parte și de prezența Adelei. Ea obișnuiește, de un timp, să vină la mine acolo să mă susțină, cel puțin moral, în ultima perioadă. Copiii rămân cu bunicii, să le dea Dumnezeu sănătate.

Copiii se bucură (n.r.: că el și Adela Popescu lipsesc de acasă). Pentru că sunt răsfățați, cu bunicii. Dar au și ei parte de o vacanță înainte. Avem parte împreună de o vacanță înainte. Și atunci vor fi puțin mai liniștiți”, a dezvăluit prezentatorul TV, potrivit viva.ro.

Așadar, timp de aproximativ o lună și jumătate, micuții petrec momente de neuitat alături de bunicii lor. De asemenea, aceștia așteaptă cu nerăbdare ca părinții lor să se întoarcă acasă cu o mulțime de cadouri.

Ritualul de la care Radu Vâlcan nu se abate după ce termină filmările pentru Insula Iubirii

După întoarcerea de la filmările pentru Insula Iubirii, Radu Vâlcan are un ritual de la care nu se abate. Acesta are nevoie de timp să își revină mental, motiv pentru care evită orice interacțiune, încercând să își încarce bateriile cu momentele de liniște petrecute în familie.

„Eu filmez acolo în jur de o lună și jumătate, ceva de genul ăsta, dar filmările nu se termină acolo. Bine, când mă întorc de la Insula Iubirii, într-adevăr recunosc că-mi trebuie un timp, cel puțin mental, să mă recuperez pentru că încă sunt acolo, sunt prezent, în ghilimele, în ceea ce înseamnă Insula iubirii, motiv pentru care de fiecare dată când mă întorc, am nevoie de o perioadă doar eu cu Adela, cu familia, așa atât.”, a mai dezvăluit el, conform sursei citate mai sus.