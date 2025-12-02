Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va invita sau nu tatăl la nunta cu Victor Cornea. Ce a spus despre marele eveniment

Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va invita sau nu tatăl la nunta cu Victor Cornea. Ce a spus despre marele eveniment

Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat recent data marelui eveniment din viața lor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 15:54 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 16:44
Galerie
Cei doi viitori miri și-au ales și nașii de cununie, aranjamentele florale, dar și dansul mirilor, fiind acum pe ultima sută de metri cu pregătirile pe care le mai au de făcut. | Antena 1 & Instagram

Celebra artistă și tenismul de succes se vor căsători anul viitor și au stabilit deja principalele detalii legate de nunta lor. Pentru că se știe deja despre relația pe care o are în prezent Andreea Bălan cu tatăl ei, Săndel Bălan, mulți s-au întrebat dacă artista îl va invita pe acesta la nuntă.

Andreea Bălan a dezvăluit dacă l-a invitat sau nu pe tatăl ei la nuntă

Citește și: Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu petrec Revelionul împreună. "Crăciunul îl petrecem acasă, dar..."

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit în urmă cu un an și au anunțat recent că nunta lor va avea loc pe 10 mai 2026, într-o locație de vis, pe malul lacului Buftea.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi viitori miri și-au ales și nașii de cununie, aranjamentele florale, dar și dansul mirilor, fiind acum pe ultima sută de metri cu pregătirile pe care le mai au de făcut.

În octombrie anul trecut, tatăl Andreei Bălan l-a cunoscut pe viitorul lui ginere. După întâlnire, Săndel Bălan și-a spus părerea sinceră despre cel care o face pe artistă să radieze de fericire.

Andreea Bălan a susținut un concert aniversar Sala Palatului, 16 octombrie 2024, intitulat „Povestea sufletului meu”. Artista i-a avut alături pe oamenii dragi, inclusiv pe tatăl ei, alături de care a cântat. De altfel, în timpul spectacolului, cântăreața și părintele ei s-au împăcat, după ani de zile în care și-au vorbit destul de rar. Cu această ocazie, Săndel Bălan l-a întâlnit pe Victor Cornea.

„Am făcut cunoștință cu el acum, când am fost la Sala Palatului. Mie mi-a plăcut tare mult băiatul ăsta. Este educat, are cam toate ingredientele. Știam că Andreea are o afinitate pentru oamenii care sunt instruiți, pregătiți, educați, care au un suflet frumos. Mie mi-a plăcut de el. Am stat mai mult în cabină la Andreea cu soția și cu nepoțelele. Acolo a stat și el și am mai vorbit. Este relația care pe ea o face fericită. Am văzut-o că este foarte liniștită. De băiatul ăsta mi-a plăcut și mie și soției. Ei se întâlnesc mai des în București, am înțeles că vine în vizită pe acolo”, a declarat la acea vreme Săndel Bălan pentru Fanatik.

Citește și: Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi

După ce au apărut mai multe zvonuri legate de relația distantă pe care vedeta o are cu tatăl ei, s-a speculat că aceasta nu l-ar fi invitat pe Săndel Bălan la nuntă. Ea a dezmințit aceste zvonuri, mărturisind că tatăl ei a fost invitat la eveniment, doar că el nu știa inițial data nunții și tocmai de aceea au apărut confuzii și speculați potrivit cărora s-a înțeles că acesta nu va fi invitat. Andreea Bălan a mai dezvăluit că Săndel Bălan a fost alături de ea și la Sala Palatului, acolo unde au cântat împreună pe scenă, și va fi cu siguranță alături de ea și în cea mai importantă zi din viața ei.

Cu toate acestea, cel care o va conduce la altar pe artistă va fi Aurelian Temișan, după cum a povestit vedeta. Andreea Bălan a lămurit și ce se va întâmpla cu numele ei de familie după căsătorie.

„Păstrez și numele de Bălan ca nume de scenă, dar în buletin și în acte voi purta numele Cornea. Este foarte frumos, îl respect mult și mă mândresc cu numele lui. În plus, numele lui este cunoscut internațional. Când joacă, apare steagul României și numele lui este mai cunoscut decât al meu. (…) Exact. Doamna Cornea. Îmi doresc asta”, a spus ea.

+14
Mai multe fotografii

Citește și: Cine vor fi nașii de cununie ai Andreei Bălan și Victor Cornea. Ce a dezvăluit artista despre schimbarea numelui

Fiica lui Paul Walker, tribut pentru celebrul ei tată. Imaginea emoționantă pe care Meadow Walker a postat-o în mediul o...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Antena 3 Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
SpyNews S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cine este soțul Corinei Dănilă. Actrița a recunoscut că s-a căsătorit în secret
Cine este soțul Corinei Dănilă. Actrița a recunoscut că s-a căsătorit în secret
Caltaboș de casă. Rețetă tradițională pentru sărbătorile de iarnă
Caltaboș de casă. Rețetă tradițională pentru sărbătorile de iarnă Catine.ro
Foto-ghici. Micuța din imagine a devenit o actriță îndrăgită. Ce mesaj emoționant a primit de la mama sa: „O femeie inteligentă”
Foto-ghici. Micuța din imagine a devenit o actriță îndrăgită. Ce mesaj emoționant a primit de la mama sa: „O...
Afra Saraçoğlu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a fost surprinsă de prieteni
Afra Saraçoğlu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a fost surprinsă de prieteni Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Varză călită cu coaste de porc. Rețetă tradițională românească
Varză călită cu coaste de porc. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la... Jurnalul
La 10 ani, Miriam Alice Vultur a filmat un videoclip împreună cu Richard Clayderman: ”Este un vis împlinit”
La 10 ani, Miriam Alice Vultur a filmat un videoclip împreună cu Richard Clayderman: ”Este un vis împlinit” Kudika
Dacă observi această culoare în uleiul de măsline, aruncă-l imediat. Detaliul care arată că este fals
Dacă observi această culoare în uleiul de măsline, aruncă-l imediat. Detaliul care arată că este fals Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții UseIT
Rețetă de vinete parmigiana sau cum transformi câteva vinete într-un festin italian
Rețetă de vinete parmigiana sau cum transformi câteva vinete într-un festin italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x