Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va invita sau nu tatăl la nunta cu Victor Cornea. Ce a spus despre marele eveniment

Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat recent data marelui eveniment din viața lor.

Cei doi viitori miri și-au ales și nașii de cununie, aranjamentele florale, dar și dansul mirilor, fiind acum pe ultima sută de metri cu pregătirile pe care le mai au de făcut. | Antena 1 & Instagram

Celebra artistă și tenismul de succes se vor căsători anul viitor și au stabilit deja principalele detalii legate de nunta lor. Pentru că se știe deja despre relația pe care o are în prezent Andreea Bălan cu tatăl ei, Săndel Bălan, mulți s-au întrebat dacă artista îl va invita pe acesta la nuntă.

Andreea Bălan a dezvăluit dacă l-a invitat sau nu pe tatăl ei la nuntă

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit în urmă cu un an și au anunțat recent că nunta lor va avea loc pe 10 mai 2026, într-o locație de vis, pe malul lacului Buftea.

În octombrie anul trecut, tatăl Andreei Bălan l-a cunoscut pe viitorul lui ginere. După întâlnire, Săndel Bălan și-a spus părerea sinceră despre cel care o face pe artistă să radieze de fericire.

Andreea Bălan a susținut un concert aniversar Sala Palatului, 16 octombrie 2024, intitulat „Povestea sufletului meu”. Artista i-a avut alături pe oamenii dragi, inclusiv pe tatăl ei, alături de care a cântat. De altfel, în timpul spectacolului, cântăreața și părintele ei s-au împăcat, după ani de zile în care și-au vorbit destul de rar. Cu această ocazie, Săndel Bălan l-a întâlnit pe Victor Cornea.

„Am făcut cunoștință cu el acum, când am fost la Sala Palatului. Mie mi-a plăcut tare mult băiatul ăsta. Este educat, are cam toate ingredientele. Știam că Andreea are o afinitate pentru oamenii care sunt instruiți, pregătiți, educați, care au un suflet frumos. Mie mi-a plăcut de el. Am stat mai mult în cabină la Andreea cu soția și cu nepoțelele. Acolo a stat și el și am mai vorbit. Este relația care pe ea o face fericită. Am văzut-o că este foarte liniștită. De băiatul ăsta mi-a plăcut și mie și soției. Ei se întâlnesc mai des în București, am înțeles că vine în vizită pe acolo”, a declarat la acea vreme Săndel Bălan pentru Fanatik.

După ce au apărut mai multe zvonuri legate de relația distantă pe care vedeta o are cu tatăl ei, s-a speculat că aceasta nu l-ar fi invitat pe Săndel Bălan la nuntă. Ea a dezmințit aceste zvonuri, mărturisind că tatăl ei a fost invitat la eveniment, doar că el nu știa inițial data nunții și tocmai de aceea au apărut confuzii și speculați potrivit cărora s-a înțeles că acesta nu va fi invitat. Andreea Bălan a mai dezvăluit că Săndel Bălan a fost alături de ea și la Sala Palatului, acolo unde au cântat împreună pe scenă, și va fi cu siguranță alături de ea și în cea mai importantă zi din viața ei.

Cu toate acestea, cel care o va conduce la altar pe artistă va fi Aurelian Temișan, după cum a povestit vedeta. Andreea Bălan a lămurit și ce se va întâmpla cu numele ei de familie după căsătorie.

„Păstrez și numele de Bălan ca nume de scenă, dar în buletin și în acte voi purta numele Cornea. Este foarte frumos, îl respect mult și mă mândresc cu numele lui. În plus, numele lui este cunoscut internațional. Când joacă, apare steagul României și numele lui este mai cunoscut decât al meu. (…) Exact. Doamna Cornea. Îmi doresc asta”, a spus ea.

