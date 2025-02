Mihai Trăistariu vrea să participe din nou la Eurovision, dar și să înceapă o nouă facultate. Ce pasiuni mai puțin obișnuite are și ce are de gând să facă pe plan muzical: „de cosmos, de extratereștrii și de toate OZN-urile posibile...”

Mihai Trăistariu vine cu noi vești în privința carierei sale. Artistul nu doar că vrea să se axeze și mai mult pe muzică, ci vrea să experimenteze și domenii noi, la care nimeni nu se aștepta.

Cântărețul este plin de surprize de fiecare dată, însă acum se pare că a întrecut așteptările internauților.

Iată la ce facultate vrea să se înscrie la 48 de ani și ce spune despre următoarele proiecte muzicale!

Mihai Trăistariu vrea să se înscrie din nou la facultate. Ce domeniu îl pasionează și cum a luat decizia

Se pare că muzica nu este singura pasiune pe care o are Mihai Trăistariu! Cosmosul, extratereștrii și obiectele zburătoare neidentificate sunt următoarele subiecte de interes pe care le are artistul, motiv pentru care a decis să se înscrie la Facultatea de Fizică.

Dornic să se întoarcă pe băncile școlii, în ipostaza de student, îndrăgitul artist a mărturisit că nu este singurul din familie care are acest obiectiv. Atât sora lui, cât și fratele său își doresc să înceapă din nou studiile. Iată ce a declarat:

„Vreau să mă înscriu la Facultatea de Fizică, pentru că eu sunt pasionat de cosmos, de extratereștrii și de toate OZN-urile posibile. Și am făcut matematică, informatică, toate cu bursă de merit. Și acum am zis, << hai să îmi fac și damblaua aceasta, că simt nevoia aceasta >>. Și văd că e moștenire de familie, pentru că sora mea este profesor-lector universitar la Iași, de matematică și psihologie. A făcut și semiotică (știința simbolurilor). Trei facultăți a făcut. Ea predă și matematică și psihologie și acum sora mea s-a înscris la pictură. Îl moștenește pe tata și pe fratele nostru, pe Vasile. Ea vrea să fie critic de artă și acum este în anul ll sau lll.

Dar și Vasile vrea să dea la iar la facultate, deși el a făcut pictura la Iași. Vrea să dea acum la pictură murală. El e foarte credincios și toată ziua e la biserică. Și ne-a anunțat să îl susținem că își dorește acest lucru. Noi mai avem un frate în Germania, dar acela se întreține singur. Îi merge foarte bine. De 25 de ani el și fiul lui au o firmă și le merge bine. Deci Vasile vrea la pictură murală, să picteze biserici și icoane. Și uite cum trei din patru frați vrem acum la facultate. După 40 de ani. Eu cu Vasile suntem la 40, sora mea la 60 de ani ” a povestit acesta în cadrul unui interviu acordat pentru Revista Viva!.

În urmă cu o lună, artistul a fost invitat în cadrul emisiunii Un show păcătos acolo a făcut anumite afirmații cu privire la extratereștrii care i-au surprins pe telespectatori.

Mihai Trăistariu a susținut că a fost extraterestru, iar explicația este următoarea:

„Pentru că legăturile mele cu alte planete și dimensiuni vechi. Adică eram mic și am avut un fanatism: OZN-uri, extratereștrii (...) visam, citeam, nu era internet și ajunsesem să cred că într-o zi o să fiu pe altă planetă sau cosmonaut (...)”

Cât despre cariera muzicală, Mihai Trăistariu a dezăvluit următoarele obiective:

„Anul acesta scot trei albume. M-am enervat și m-am încăpățânat că mă tachina lumea că nu am mai scos nimic nou. Deja am lansat cinci melodii noi, două de muzică populară cu un interpret din Iași și trei singur. Vreau să lansez trei albume: unul de muzică pop, unul de muzică de petrecere și unul de colinde. Le pregătesc pe toate trei să fie un an în care să dau lovitura. Și îmi fac 20 de melodii pentru Eurovision pentru că așa am făcut și în 2006. Ca să aleg 'Tornero' am făcut opt piese în studiouri diferite.

Acum vreau să le compun singur și să aleg din ele una. La 1 octombrie când încep preselecțiile fac un sondaj printre fani sau poate cu o publicație și le spun să aleagă o piesă din cele 20 pentru Eurovision. Și mă înscriu cu ea unde s-o putea. Că, dacă România nu ține competiția, atunci mă înscriu în altă țară fără probleme. Acesta este planul meu, trei albume și 20 de melodii pentru Eurovision. Am deja două gata, mai am de făcut 18. Acesta este planul pe muzică”.

