Monica Davidescu s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. De ce a fost la spital soția lui Aurelian Temișan, anul trecut

Monica Davidescu, soția lui Aurelian Temișan, s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în urmă cu un an. Actrița a fost internată în spital, însă a ținut acest detaliu ascuns de ochii curioșilor.

Monica Davidescu și soțul ei, Aurelian Temișan, sunt prezențe discrete. Aceștia preferă să își țină viața personală departe de luminile reflectoarelor, motiv pentru care puțini sunt cei care știu faptul că actrița s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în urmă cu un an.

Soția juratului de la „Te Cunosc de Undeva!” și-a făcut curaj abia acum să vorbească despre perioadă dificilă prin care a trecut. Actrița a avut familia aproape, iar acest lucru a contat cel mai mult.

De ce a fost internată în spital Monica Davidescu, soția lui Aurelian Temișan, anul trecut

Monica Davidescu a explicat că anul 2024 a fost destul de greu pentru ea. Pe lângă faptul că a pierdut oameni dragi sufletului ei, aceasta a trecut și prin două intervenții chirurgicale despre care nu a oferit prea multe detalii.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Aurelian Temișan și soția lui au împlinit 30 ani de relație. Ce mesaj emoționant i-a transmis artistul

„A fost un an în care am pierdut niște oameni dragi. A fost un an mai greu din punct de vedere al sănătății, pentru că am trecut eu prin două intervenții chirurgicale, dar sunt bine. În schimb, am fost împreună și, cumva, am trecut împreună prin toate, și atunci, dacă familia e împreună, ea te susține și la bine și la rele.

Am fost (n.r. în spital), dar nu am spus. E o vorbă pe care am învățat-o de la bunica din sat. Când ai o fericire, spune-o domne la toată lumea și lasă-i pe toți să vină și să te vadă, și împarte bucuria aia cu toții, că toți se vor bucura un timp, poate și cei care te invidiază. Când ai un necaz, încearcă să îl rezolvi cu cei mai apropiați ai tăi, pentru că oricum, cei care îți sunt alături nu îți pot fi și la necaz. Cei care îți sunt alături la bucurie nu îți pot fi și la necaz.”, a dezvăluit Monica Davidescu, potrivit viva.ro.

Cum se menține în formă Monica Davidescu, soția lui Aurelian Temișan

În cadrul interviului în care a vorbit despre problemele sale de sănătate, Monica Davidescu a scos la iveală detalii neștiute despre cum se menține în formă. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că aceasta are o siluetă de invidiat.

„Am grijă la ce mănânc, recunosc, dar în sensul că am o dietă care îmi ajută sistemul meu digestiv, nu să slăbesc. Pur și simplu să fiu echilibrată. Mănânc mai puține grăsimi, evident. Nu am mâncat carne o perioadă foarte lungă, iar acum am reintrodus carnea albă în alimentație. Pește mănânc de multă vreme.

Citește și: Aurelian Temișan, imagine de colecție alături de familie. Cât de mult a crescut Dora, fiica lui și a Monicăi Davidescu

Merg la sală, dar nu merg să fac forță. Spre exemplu, acum merg la gyrotonic, este o altă formă de gimnastică, ceva care antrenează mușchii de structură, ăia micuți pe care nu îi știm. Merg de două ori pe săptămână. Nu ratez saloanele de frumusețe, unde merg întotdeauna să îmi fac tratamente non-invazive la față și atunci, combinându-le pe toate, ușor-ușor mă mențin. Nu ocolesc dulciurile, dar nu îmi plac în mod deosebit. Spre exemplu, se întâmplă, am câte o perioadă, în care am mare poftă să mănânc o ciocolată, dar nu o mănânc pe toată. Mă opresc la două bucățele. Mi-am făcut pofta și gata. Sunt perioade cu mult mai mari în care corpul meu cere un castravete murat, adică nu sunt pe planeta dulciurilor.”, a mai povestit soția lui Aurelian Temișan, conform sursei citate.