Soția lui Leonard Doroftei a suferit o operație la umăr. De ce a ajuns Monica Doroftei pe mâna medicilor

Soția lui Leonardo Doroftei, Monica, a suferit o operație la umăr. Aflați detalii despre starea de sănătate a Monicăi, cum se descurcă Doroftei ca bunic și momentele speciale din viața lor de familie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 31 Martie 2026, 12:31 | Actualizat Marti, 31 Martie 2026, 12:35
Soția lui Leonard Doroftei a suferit o operație la umăr. De ce a ajuns Monica Doroftei pe mâna medicilor | Power Couple

Leonardo Doroftei, fost campion mondial la box, este în general de nedespărțit de partenera sa de viață. El și Monica au o căsnicie superbă de peste 30 de ani. Totuși, la ultima sa apariție publică, Leonardo a venit fără Monica, iar mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu aceasta.

Soția lui Leonard Doroftei a suferit o operație la umăr

Monica Doroftei, în vârstă de 50 de ani, nu a putut participa la Leaders & Influencers Awards. În timp ce Doroftei a atras toate privirile într-un costum elegant, ridicând un premiu, fanii se întrebau unde se află Monica. Dezvăluirile neașteptate au fost făcute chiar de Leonardo.

Articolul continuă după reclamă

„La genul ăsta de ocazii sunt momente în care mă mai schimb și eu din trening. Eu toată ziua sunt în sală. Mă cam strânge costumul acesta. Soția a suferit o operație la umăr. A avut o problemă medicală, dar acum este bine. Este vorba de o decalcifiere, care doare foarte rău. Ea este suferindă la umărul stâng, eu la umărul drept, dar eu nu am făcut nicio operație. Nu am probleme medicale”, a spus Doroftei într-o declarație pentru publicația Click.

Monica și Doroftei sunt, în general, de nedespărțit. Cei doi au împreună trei copii — Vanessa, Alexandru și Adrian — și se bucură de o familie superbă.

Cum se descurcă Leonardo Doroftei în rolul de bunic

Leonardo Doroftei și partenera sa de viață au devenit bunici. Nepotul lui Doroftei a venit pe lume anul trecut, chiar de ziua sa de naștere. Acesta a povestit în trecut despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit bunic. De altfel, Doroftei spune că abia așteaptă să-și sărbătorească ziua de naștere împreună cu cel mic și întreaga familie.

„Nepotul e bine. Ne pregătim să sărbătorim ziua de naștere. Suntem născuți chiar în aceeași zi, pe 10 aprilie. Vom face o petrecere, o masă mare în familie”, a spus Doroftei în același interviu pentru publicația anterior citată.

Leonardo pare mai fericit ca niciodată cu viața de familie, însă recunoaște că regretă că s-a retras din activitatea sportivă.

„Mă ajută foarte mult sala și îmi dă de înțeles că am greșit când m-am oprit total din activitatea sportivă. Trebuia să continui, să merg tot timpul la sală și să fiu în mișcare. Pentru că asta mă bucură altfel: dorm altfel, mănânc altfel, mă trezesc altfel și sunt mult mai liniștit, am capul mai limpede. Nu mai sunt plin de nervi!”, a mai spus sportivul pentru Click.

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
