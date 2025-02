Cum s-au cunoscut Leonard și Monica Doroftei: „A fost dragoste la prima vedere”. Cum a cerut-o în căsătorie

Leonard și Monica Doroftei au povestit despre primele lor întâlniri, dar și cum a evoluat povestea lor de dragoste într-un mariaj de peste 30 de ani.

Într-un interviu exclusiv pentru Revista Viva, Leonard Doroftei a dezvăluit că el și Monica s-au cunoscut în primăvara anului 1992, când el era în vizită la mătușa sa. Atunci, cei doi s-au îndrăgostit pe loc.

„ (...) Știu doar că a intrat pe ușă o fată care mi-a câștigat inima din prima clipă, am râs, am povestit amândoi, fără să realizez că timpul a trecut și că ea urma să plece spre casă. Era însoțită de tatăl și fratele ei, am memorat numărul ei de telefon din prima, știind cumva că am nevoie s-o văd”, a spus Leonard Doroftei în interviul pentru sursa citată mai sus.

„Noi veniserăm în vizită la nașa părinților mei, care era, de fapt, mătușa soțului meu, aici a fost ceva neașteptat. În casă era un băiat zâmbăreț, simpatic, cu o sclipire în ochi. Bineînțeles că se aflau mai multe persoane în încăpere, dar el îmi captase tot interesul, restul parcă nici nu existau, glumea și îmi povestea lucruri care mă făceau să râd, mi-a lăsat în suflet o bucurie imensă, a fost omul care mi-a încălzit sufletul (...) ”, a declarat Monica pentru Revista Viva și a mai adăugat:

„Pentru amândoi a fost dragoste la prima vedere, era ceva ce nu se poate explica, o atracție care nu-ți dă pace și te face să-ți dorești să fii în preajma persoanei pe care tocmai ai cunoscut-o, îți amintești cum zâmbea, cum se mișca prin cameră, felul cum povestea, lucruri pe care nu le faci în împrejurări normale. Am așteptat cu nerăbdare să îl revăd și eram puțin temătoare că părinții mei o să-l facă să dea înapoi, ei erau destul de îngrijorați pentru mine. Era primul băiat care intra în casa noastră și voiau să se asigure că sunt în siguranță. Am mers la cofetărie. După ce tata i-a descris grija cu care ne-a crescut pe mine și pe fratele meu, i-au cerut să mă aducă acasă în două ore, însă nici nu conta, faptul că eram împreună însemna totul. Am povestit, am râs și am încercat să ne cunoaștem mai bine. Cred că am luat doar o lingură de prăjitură, însă asta a fost cea mai dulce lingură din viața mea”, a zis Monica Doroftei pentru Revista Viva.

Cine a făcut primul pas în relația dintre Monica și Leonard Doroftei. Cum a cerut-o pugilistul de soție

Leonard Doroftei a mărturisit în interviul pentru Revista Viva că el a fost cel care a făcut primul pas, după întâlnirea lor, și a invitat-o în oraș. Monica a acceptat și așa a început povestea lor de dragoste.

Pugilistul a mai dezvăluit că a simțit din prima clipă că Monica este femeia cu care vrea să își petreacă tot restul vieții.

„Am conștientizat că era ceva diferit față de tot ce cunoscusem până atunci, îmi doream să ajung acasă ca să o văd pe ea. Pe vremea aceea, eram foarte mult timp plecat în cantonament, abia așteptam să mă întorc acasă și să fim împreună, am știut că vreau să devenim o familie și, cumva, așa a venit și cererea, din dorința de a forma o familie, din dorința de a ști că ea este acasă”, a spus el, în interviul exclusiv pentru Revista Viva.

„Pentru mine, dorința cea mai mare era să fim împreună, nu conta că el pleca, trăiam doar ca el să se întoarcă acasă și zilele treceau mai ușor. Cererea în căsătorie a fost una curată, fără fast, fără pregătiri, așa… parcă îmi spunea ceva ce era normal să se întâmple. Eu am spus un <<DA>> cu zâmbetul pe buze, lucrurile s-au întâmplat într-un mod natural, parcă ne mișcam în sincron și nimic nu mai conta, doar ca noi să formăm un cuplu, fără niciun fel de opreliști”, a adăugat Monica Doroftei pentru sursa citată.

Cum au fost primii ani de căsnicie pentru Monica și Leonard Doroftei

Întrebați cum a fost începutul căsătoriei și cum s-au adaptat la viața în doi, Leonard Doroftei a mărturisit că s-au înțeles de la început și au fost mereu dornici să regleze micile probleme.

„Cumva ne-am înțeles de la început, nu știu cum, dar lucrurile au mers. Eu încercam să stau cât mai mult acasă și poate că aici era cel mai dificil lucru, faptul că trebuia să plec în cantonament, iar ea nu mă putea însoți. În privința discuțiilor care există în orice familie, am fost amândoi dornici să reglăm micile probleme, așa am înțeles că trebuie să comunicăm, să ne exprimăm nemulțumirile și dorințele și să încercăm să le rezolvăm”, a declarat Leonard Doroftei, în interviu exclusiv pentru Revista Viva.

