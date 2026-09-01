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Motivul dureros pentru care Anca Pandrea nu a avut niciodată copii. Ce regret a avut soția actorului Iurie Darie înainte de moarte

Anca Pandrea a vorbit despre unul dintre cele mai mari regrete ale sale: faptul că nu a reușit să aibă un copil cu Iurie Darie. Actrița a dezvăluit și motivul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 12:20 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 12:22
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Motivul dureros pentru care Anca Pandrea nu a avut niciodată copii. Ce regret a avut soția actorului Iurie Darie înainte de moarte | Hepta
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Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani și a rămas cu un vis neîmplinit. Soția regretatului actor Iurie Darie nu a reușit niciodată să aibă copii, iar actrița a vorbit, în trecut, despre motivul dureros care a împiedicat-o să devină mamă.

Motivul dureros pentru care Anca Pandrea nu a avut niciodată copii

Înainte de moarte, Anca Pandrea mărturisea că unul dintre cele mai mari regrete ale sale a fost faptul că ea și Iurie Darie nu au reușit să aibă un copil împreună. Actrița dezvăluia că partenerul său și-ar fi dorit foarte mult să aibă o fetiță, însă visul lor nu s-a împlinit.

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Anca Pandrea a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat, în trecut, pentru Spynews TV. La aniversarea vârstei de 80 de ani, actrița mărturisea și cât de mult îi lipsea soțul său, care s-a stins din viață în anul 2012.

„Și mie mi-e dor de Iurie de nu mai pot”, spunea Anca Pandrea la acea vreme.

Anca Pandrea, despre regretul pe care l-a purtat în suflet

Deși a încercat să păstreze o atitudine optimistă și să se bucure de oamenii dragi care i-au fost alături, Anca Pandrea vorbea cu regret despre una dintre dorințele pe care nu a reușit să și le îndeplinească.

Actrița își amintea de perioada tinereții, când cariera ocupa un loc important în viața sa. În acei ani, își dorea să se afirme pe scenă și să își construiască un drum în lumea actoriei. Anca Pandrea a dezvăluit că a trecut prin mai multe întreruperi de sarcină, despre care spunea că au contribuit ulterior la faptul că nu a mai putut avea copii.

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„Iura și-a dorit o fetiță. Nu am putut face copii. Făcusem niște chiuretaje înainte, vreo 4-5. Pe atunci îmi doream doar să ajung actriță, să joc pe scenă. Am un mare regret, că nu am reușit să fac un copil cu Iura”, declara Anca Pandrea pentru Spynews.

Actrița nu a precizat dacă întreruperile de sarcină despre care vorbea au avut loc în perioada relației sale cu Iurie Darie. Cert este că, de-a lungul anilor, Anca Pandrea a privit această parte a trecutului său cu regret și a vorbit despre dorința neîmplinită de a deveni mamă alături de bărbatul pe care l-a iubit.

Anca Pandrea și Iurie Darie, o poveste de iubire de 27 de ani

Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit o poveste de dragoste care a durat aproximativ 27 de ani și care a fascinat publicul. Actrița povestea că, la început, îl admira pe Iurie Darie pentru activitatea sa artistică și nu își imagina că, într-o zi, cei doi vor forma un cuplu.

În povestea lor de iubire a existat și un moment important legat de Consuela Roșu, soția lui Iurie Darie. Anca Pandrea povestea că aceasta nu se simțea bine și că a ajuns să îi ceară să aibă grijă de actor.

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„Consuela, soția lui, nu se simțea bine. Am fost la ea la spital și m-a rugat să am grijă de Iura. Eu am avut grijă de Iura, dar nu m-am gândit niciodată că voi fi iubita lui. Pentru mine Iura era și este un star”, mărturisea actrița.

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Deși Iurie Darie a murit în 2012, la vârsta de 83 de ani, Anca Pandrea a continuat să vorbească despre el și să păstreze vie amintirea celui alături de care a trăit aproape trei decenii.

Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe regreta artistă...
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