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Ultimele imagini cu regretata actriță Anca Pandrea. Cum a apărut la televizor în urmă cu câteva luni

Anca Pandrea a lăsat în urma sa o carieră impresionantă, la fel ca și regretatul său soț, Iurie Darie. Care au fost ultimele imagini la televizor cu Anca Pandrea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 12:10 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 12:15
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Ultimele imagini cu regretata actriță Anca Pandrea. Cum a apărut la televizor în urmă cu câteva luni | hepta.ro
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Actrița Anca Pandrea, cunoscută publicului și pentru povestea de iubire pe care a trăit-o alături de regretatul actor Iurie Darie, a murit la vârsta de 80 de ani.

Ultimele imagini cu regretata actriță Anca Pandrea

Vestea tristă a fost făcută publică pe 31 august 2026, de una dintre cele mai apropiate prietene ale sale. Dispariția artistei a provocat emoție în rândul celor care au admirat-o de-a lungul carierei.

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Născută pe 16 februarie 1946, la Făgăraș, Anca Pandrea a avut o activitate îndelungată în lumea teatrului și cinematografiei românești. De-a lungul anilor, actrița a interpretat numeroase roluri și a rămas în memoria publicului prin sensibilitatea și naturalețea sa artistică.

Dincolo de cariera sa, Anca Pandrea a fost cunoscută și prin relația pe care a avut-o cu Iurie Darie. Cei doi au format unul dintre cuplurile apreciate din lumea artistică românească și au rămas împreună timp de mai bine de două decenii. După moartea actorului, Anca Pandrea a vorbit în repetate rânduri despre dorul pe care l-a simțit și despre legătura puternică dintre ei.

Anunțul decesului a fost însoțit de un mesaj emoționant, în care actrița a fost descrisă drept o artistă importantă și un om deosebit. Familia a transmis că detaliile referitoare la înmormântare urmau să fie comunicate ulterior și a făcut apel la respectarea intimității în aceste momente dificile.

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Potrivit declarațiilor oferite de prietena apropiată care a făcut publică vestea, Anca Pandrea s-ar fi confruntat în ultima perioadă cu mai multe probleme medicale despre care nu obișnuia să vorbească. Se pare că actrița a preferat să păstreze pentru ea o mare parte dintre dificultățile prin care trecea, iar inclusiv sora sa nu ar fi cunoscut amploarea problemelor de sănătate.

„Nici surorii sale nu i-a spus câte boli are”, a povestit prietena artistei, care a mărturisit și cât de dificil a fost să anunțe familia și apropiații despre dispariția acesteia.

Care sunt afecțiunile cu care se confrunta Anca Pandrea

Printre afecțiunile cu care Anca Pandrea s-a confruntat se numărau insuficiența cardiacă și cea respiratorie. În trecut, actrița dezvăluise că ajunsese să depindă de oxigen și că folosea permanent un dispozitiv portabil pentru a putea respira mai ușor. Oxigenul devenise astfel o parte importantă a rutinei sale zilnice.

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Prietena actriței a mai spus că, spre final, Anca Pandrea i-ar fi mărturisit că nu mai poate și că avea mai multe dorințe pe care cei apropiați intenționează să le respecte.

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Moartea sa lasă în urmă o carieră dedicată scenei și numeroase amintiri pentru cei care au cunoscut-o sau au urmărit-o de-a lungul timpului. Anca Pandrea rămâne, totodată, în memoria publicului prin povestea sa de dragoste cu Iurie Darie și prin discreția cu care și-a trăit ultimii ani.

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