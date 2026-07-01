Imagini rare: cum arată mama lui Mircea Badea. Mariana Badea este profesoară de meserie

Mariana Badea, mama lui Mircea Badea, este profesoară de meserie. De curând, femeia a intrat în atenția publicului, după ce și-a corectat fiul în timpul unei transmisiuni. Iată cum arată!

Mariana, mama lui Mircea Badea, și-a corectat fiul, după ce acesta a pronunțat greșit, în mod intenționat, mai multe cuvinte. Cu această ocazie, publicul a putut să o cunoască mai bine pe mama omului de televiziune.

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Cum arată mama lui Mircea Badea

Un moment care a stârnit interesul a avut loc, de curând, în emisiunea lui Mircea Badea. Jurnalistul a pronunțat intenționat greșit câteva cuvinte, iar reacția nu a întârziat să apară chiar din partea mamei sale, care este de meserie profesoară de Limba română, potrivit Revista Viva.

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Astfel, Mariana Badea a ținut să îi atragă atenția fiului său cu privire la modul corect de pronunțare a cuvântului „podcast”. Discuția a continuat, punându-se accent pe importanța limbii române.

„Să știi că nu numai tu, dar și lumea trebuie să știe că se pronunță corect <<podcast>>. Limba Română este singura entitate care ne definește pe noi ca nație, că ne place sau că nu ne place, această limbă este veche, foarte veche”, a declarat Mariana Badea, citată de sursa menționată mai sus.

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Cine sunt și cu ce se ocupă părinții lui Mircea Badea

Mariana Badea provine din Balș, Olt și a terminat Facultatea de Litere din București. De-a lungul carierei sale, mama lui Mircea Badea a predat la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”. Totodată, a fost și membră în comisia națională de limba română din cadrul Ministerului Educației, instituție care i-a oferit Distincția „Gheorghe Lazăr” și o Diplomă de Excelență, potrivit Revista Viva.

Mariana Badea a ocupat și funcția de director adjunct la Teatrul Mic în perioada în care instituția era condusă de Dinu Săraru. Pe lângă anii pe care i-a lucrat în învățământ, Mariana Badea a publicat și numeroase volume dedicate în special gramaticii.

Gheorghe Badea, soțul ei, este din Craiova, iar, după finalizarea studiilor în matematică, a ales să se ocupe de administrarea Editurii „Badea”, afacerea familiei.

„Ideea i-a aparținut soțului meu. El a intuit nevoia unei astfel de cărți în momentul în care i-am spus că notițele elevilor mei (cu ceea le dictam la ore) se plimbau prin tot liceul. Caietele lor erau xeroxate de copiii de la alte clase. Ideea a prins contur când am făcut pregătire pentru bacalaureat cu Naty, fiica mea, și cu fata unor prieteni.

Notițele scrise atunci au devenit materialul pentru prima mea carte. Ulterior, verificate și îmbunătățite de mine, dar baza a fost manuscrisul ei, pe care îl am și acum. Elevii o numeau <<biblia portocalie>>. Din prima ediție s-au vândut 50.000 de exemplare în două luni. De altfel, și Naty a devenit scriitoare, a publicat două volume de poezii și un roman. Sunt foarte mândră de ea”, dezvăluia Mariana Badea cu privire la apariția primului său volum de specialitate, „Limba și literatura română pentru Bacalaureat”, potrivit sursei citate.