Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta

Carmen Brumă și Mircea Badea au fost prezenți la lansarea cărții Conturul unui vis, scrisă de Anastasia Soare. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului și a strâns nume importante din lumea mondenă, precum Mădălina Ghenea și Adelina Perstrițu.

Apariția lui Carmen Brumă a întors toate capetele. Ce rochie a purtat vedeta

Carmen Brumă a participat la evenimentul de lansare a cărții semnată de Anastasia Soare. Vedetele și-au făcut apariția, iar ținutele au acaparat atenția. Carmen Brumă a fost printre cele care au strălucit.

Vedeta a purtat o rochie neagră lungă, elegantă, cu un detaliu din dantelă care i-a pus în evidență silueta de invidiat. A completat ținuta cu un ruj roșu și un cluch negru. Pentru seara respectivă a apelat la ajutorul mamei sale în privința coafurii.

Alături de ea l-a avut pe Mircea Badea, care a optat pentru costum clasic, cămașă albă și cravată.

Carmen Brumă a postat o serie de imagini de la eveniment. Internauții au apreciat apariția, iar aproape 3.000 de oameni i-au arătat asta pe rețelele de socializare. Crăpătura rochiei până deasupra șoldului i-a făcut să reacționeze: „Superbă! Aveai? N-aveai cum” sau „Pentru mine ești un model de frumusețe, Carmen!”, ori „Superbi! Ca de obicei de altfel! Vă admir de mulți, mulți ani pe amândoi și vă urmăresc peste tot pe unde vă prind! Să rămâneți la fel ca și până acum și să vă bucurați de Vlăduț!”

La întrebarea Valeriei din comentarii, Mircea Badea a răspuns: „Eu aveam”, iar Carmen a reacționat imediat: „Ce ușurare!”

Carmen Brumă și Mircea Badea sunt împreună de 25 de ani, formând unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul autohton. Cei doi au un băiat, Vlad, în vârstă de 11 ani.

„Una dintre regulile conviețuitului pe termen lung e să știi să îți acorzi libertate, să acorzi libertate, spațiu intim și mult aer, libertatea de decizie. Cred că și lucrurile astea fac parte din secretul unei relații de durată”, spunea Carmen Brumă, conform unei surse.

„Cred că într-un cuplu certurile sunt absolut necesare, sunt esențiale. E important și cum te cerți și cum te împaci, astfel încât să poți să o iei de la capăt”, a mai adăugat ea despre secretul unei relații de durată.

În ciuda faptului că sunt împreună de mai bine de două decenii, Carmen mărturisește că nu se vor căsători, fiindcă nu își dorește asta.

„N-am vrut! Eu n-am avut niciodată această fantezie cu mine mireasă, dar de mică. Adică, nu e ceva recent. Nu am avut eu asta, cu eu să fiu mireasă, eu să fiu soția cuiva, nu am avut-o! Nu mi-am dorit! Așa a fost modelul, așa a fost materialul, prea târziu să mai schimbăm materialul”, a declarat ea.