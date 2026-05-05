Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani

Nadia Comăneci, dezvăluiri despre tatuajul inspirat de nota 10 de la Montreal. Povestea simbolului unic și performanța istorică ce a schimbat gimnastica.

Nadia Comăneci a dezvăluit detalii neașteptate despre tatuajul său. Fosta mare gimnastă, în vârstă de 64 de ani, se mândrește cu desenul de pe corp, despre care spune că este unul unicat, cu o semnificație aparte.

Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare

Anul acesta, Nadia marchează 50 de ani de la momentul istoric în care a obținut primul 10 perfect. Considerată cea mai mare gimnastă din istoria României, ea și-a făcut primul tatuaj permanent la vârsta de 62 de ani, iar recent a povestit despre el într-un interviu filmat.

Pe 18 iulie 1976, la Montreal, Nadia Comăneci a uimit lumea sportului. A devenit prima gimnastă din istoria olimpică a gimnasticii artistice care a primit nota 10. A fost doar începutul, pentru că în acea competiție ea a obținut nu mai puțin de șapte note maxime, o performanță incredibilă la acea vreme și de neimaginat chiar și pentru programatorii sistemului de afișaj. Tabela a indicat atunci scorul 1.00, deoarece nimeni nu anticipase că perfecțiunea va fi atinsă vreodată.

Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani

Pentru a păstra vie amintirea acelui moment, „Zeița de la Montreal” și-a făcut, în urmă cu doi ani, un tatuaj simbolic. Imaginea aleasă nu putea fi alta decât combinația dintre cercurile olimpice și celebra notă 1.00. Nadia Comăneci și-a realizat tatuajul chiar deasupra gleznei piciorului drept, într-un loc discret, dar plin de semnificație.

„Care este povestea din spatele tatuajului tău?”, a întrebat-o intervievatorul.

„Oh, asta e o întrebare foarte bună. Am un adolescent care a decis să-și facă un tatuaj la 18 ani. M-am gândit că ar trebui să-mi fac și eu unul, cu ceva care înseamnă foarte mult pentru mine, ceva care să-mi reamintească faptul că am fost capabilă să câștig ceva ce este doar al meu. M-am gândit la gimnastică și la faptul că am reușit să obțin primul 10 perfect, deci este ceva ce am câștigat. Nu am vrut să pun doar cercurile olimpice, ci ceva personal. Așa am ales 1.00, scorul care nu a ilustrat inițial un 10. Am ales și cercurile olimpice și am simțit că este ceva unic”, a declarat Nadia.

Performanța Nadiei Comăneci de la Montreal rămâne una dintre cele mai mari realizări din istoria sportului mondial. La doar 14 ani, a redefinit limitele perfecțiunii și a schimbat pentru totdeauna gimnastica artistică.

Eleganța, precizia și siguranța exercițiilor sale au inspirat generații întregi de sportivi, iar numele său este sinonim și astăzi cu excelența absolută. La jumătate de secol de la acel moment, Nadia continuă să fie un simbol al ambiției, disciplinei și succesului obținut prin muncă.