Nadia Comăneci, cu lacrimi în ochi la „Oscarurile Sportului”. Discurs emoționant, la 50 de ani de la un 10 perfect

Nadia Comăneci a primit premiul pentru întreaga carieră la Gala Laureus 2026. Fosta gimnastă a susținut un discurs emoționant, la 50 de ani de la primul 10 perfect din istorie.

Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 13:48 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 13:50
Nadia Comăneci a primit premiul pentru întreaga carieră la Gala Laureus 2026. Fosta gimnastă a susținut un discurs emoționant, la 50 de ani de la primul 10 perfect din istorie.

Nadia Comăneci a primit „Oscarul sportului” la Gala Laureus World Sports Awards. Fosta mare gimnastă a fost premiată la Madrid pentru întreaga sa carieră impresionantă. Distincția vine la 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Vizibil emoționată, Nadia Comăneci a susținut un discurs profund pe scenă, în timpul căruia a izbucnit în lacrimi. Fosta campioană a vorbit despre rolul esențial pe care sportul l-a avut în viața sa și despre impactul pe care acesta îl are asupra generațiilor tinere. De asemenea, ea a subliniat importanța modelelor actuale din gimnastică, menționând-o pe Simone Biles drept una dintre cele mai reprezentative figuri ale momentului.

„Nu tremuram la fel de mult nici când trebuia să urc la paralele”, și-a început Nadia discursul, stârnind emoție și aplauze în sală. Aceasta le-a mulțumit celor prezenți, iar apoi a continuat cu un mesaj sincer și inspirațional.

„Aș vrea să spun că este aniversarea a cinci de 10 perfecți, pentru că 50 sună de parcă ar fi prea mult. Eram doar o copilă care își urma pasiunea. Acele 17 secunde din viața mea, la Jocurile Olimpice, au schimbat totul. Fără sport aș fi fost o barcă ce nu se îndrepta în nicio direcție. Îmi dau seama cât de mult m-a învățat sportul să fiu implicată. Sportul înseamnă mult mai mult decât ne dăm seama. Înseamnă educație. Îi învață pe copii cum să se ridice atunci când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili pentru coechipierii lor și cum să lase o impresie bună chiar și atunci când nu se simt bine”, a spus Nadia.

Gimnasta a continuat prin a o felicita pe Simone Biles pentru contribuția sa în gimnastică, recunoscând atât performanțele sportive, cât și impactul social al acesteia.

„La fiecare jumătate de secol, în fiecare sport, apare o nouă figură reprezentativă. Simone, ești minunată. Nu doar pentru ceea ce ai făcut în acest sport, ci și pentru că ai atras atenția asupra unui aspect despre care mult timp nu s-a vorbit: sănătatea mintală. Toată lumea trece prin astfel de momente. Este important să avem oameni care să ne ajute să le gestionăm, iar sportul face asta pentru noi”, a mai spus Nadia în discursul său.

Premiul primit de Nadia Comăneci marchează o jumătate de secol de la performanța istorică de la Montreal, când a devenit prima gimnastă din lume care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice. La ediția din 1976, ea a cucerit trei medalii de aur, iar la Jocurile Olimpice din 1980, de la Moscova, a mai adăugat încă două în palmares.

În anul 2000, Nadia Comăneci a devenit membru fondator al Academiei Laureus, contribuind activ la promovarea valorilor sportului la nivel global. Ea este a 20-a laureată a Premiului Laureus pentru întreaga carieră și prima gimnastă care primește această distincție.

