Nicolae Guță a ajuns de urgență la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă cântărețul de manele

Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 17:48 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 17:51
Nicolae Guță a ajuns de urgență la spital. Cântărețul de manele pare să se confrunte cu probleme serioase din cauza stresului și a oboselii acumulate în ultima perioadă. Artistul și-a îngrijorat fanii de pretutindeni cu ultima sa postare din mediul online, după ce a publicat o fotografie rară și alarmantă pe contul său oficial de Facebook.

Celebrul manelist a făcut anunțul neașteptat chiar de pe patul de spital. Alături de imaginea în care apare vizibil slăbit, Nicolae Guță a adăugat și o scurtă descriere pentru a explica ce s-a întâmplat, de fapt, cu el. Mesajul său a fost un semnal de alarmă privind ritmul de viață haotic pe care îl implică viața de artist de succes în România.

Mesajul care a alertat internetul

Fanii i-au transmis mii de mesaje de susținere la scurt timp după postare, secțiunea de comentarii fiind inundată de urări de sănătate și încurajări. Manelistul a făcut vestea publică luni, 20 aprilie, explicând că organismul său a cedat în cele din urmă. Guță le-a transmis fanilor că a ajuns la spital din cauza stresului, a oboselii cronice și a nenumăratelor nopți nedormite petrecute la evenimente și în studioul de înregistrări.

„Vă salut cu respect, dragii mei fani! Sunt la spital din cauza stresului, a oboselii și a nopților nedormite. Vă pup!” a scris Nicolae Guță în mediul online.

Deși în trecut era o prezență constantă la emisiunile TV și în centrul tuturor scandalurilor mondene, în ultimii ani, Nicolae Guță a ales să fie mult mai discret. Cântărețul de manele a povestit recent care sunt motivele reale pentru care nu a mai fost la fel de activ în spațiul public. Acesta a mărturisit că a luat această decizie radicală de dragul soției sale, Cristina, care i-a oferit echilibrul de care avea nevoie.

Artistul a recunoscut că trecutul său tumultuos și-a pus amprenta asupra sănătății sale mentale și fizice. „Au fost lucruri complicate la început, nu au fost cum suntem acum. Au existat momente tensionate, deoarece veneam dintr-o zonă de viață foarte agitată. Eu personal eram cel care cream toată acea tensiune. Multă lume m-a întrebat de ce n-am mai apărut atât de des la televizor sau în emisiuni”, a declarat artistul.

Ce „ultimatum” a primit de la soție

Se pare că stabilitatea familiei a devenit prioritatea numărul unu pentru Nicolae Guță. Cristina, femeia care îi stă alături, a fost cea care i-a pus oglinda în față și l-a forțat să facă o alegere între cariera epuizantă și liniștea căminului.

„Cristina mi-a spus așa: dacă tot ai mai făcut de toate în viața asta, noi nu mai putem continua în ritmul acesta. Trebuie să te oprești dacă vrei să avem și noi o viață privată sau o viață familială normală”, a mai declarat artistul, într-o mărturisire preluată de publicația Cancan.

În ciuda faptului că a încercat să reducă numărul aparițiilor publice, se pare că programul încărcat de evenimente private și presiunea de a rămâne în topul preferințelor muzicale l-au ajuns din urmă.

