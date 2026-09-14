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O fostă jurnalistă Antena Stars, stabilită în SUA, a primit un diagnostic dur. „Medicii mi-au spus că…”

O fostă jurnalistă Antena Stars, stabilită de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, trece printr-o perioadă dificilă. Oana Jarca a dezvăluit pe Instagram că a fost diagnosticată cu cancer de piele și că a trecut prin intervenții pentru îndepărtarea țesutului afectat, atât în zona sânului, cât și la nivelul feței.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 19:20 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 19:41
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Fosta jurnalistă a publicat mai multe imagini din spital și a vorbit deschis despre diagnosticul primit, dar și despre ceea ce i-au spus medicii. Oana Jarca recunoaște că este speriată, însă încearcă să privească optimist perioada care urmează.

Oana Jarca a dezvăluit că are cancer de piele

Oana Jarca le-a explicat urmăritorilor săi de ce a lipsit în ultima perioadă din mediul online. Fosta jurnalistă a mărturisit că se află sub supravegherea medicilor și că a avut nevoie de intervenții pentru îndepărtarea cancerului de piele: „De ce am lipsit zilele acestea de aici? Pentru că îmi îndepărtez cancerul de piele. Cicatricile pe care le voi avea vor deveni parte din ceea ce sunt și din ceea ce voi fi”, a scris Oana Jarca. Un lucru a surprins-o însă în mod special: cuvintele pe care le-a auzit din partea medicilor după diagnosticul primit: „Cel mai ciudat lucru pentru mine este să-i aud pe medici spunând: «Dacă e să ai cancer, acesta este cel mai bun pe care îl poți avea»”, a mărturisit fosta jurnalistă.

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Oana Jarcă, fostă jurnalistă de la Antena Stars

Oana Jarca nu a precizat, în postările făcute publice, tipul exact de cancer de piele cu care a fost diagnosticată.

A trecut prin intervenții în două zone ale corpului

Din imaginile și mesajele publicate de aceasta reiese că medicii au intervenit atât în zona sânului, cât și la nivelul feței. Oana Jarca spune că a fost îngrijită de doi chirurgi și că acum urmează perioada de recuperare: „Am fost foarte norocoasă să am doi medici/chirurgi extraordinari. Unul pentru sân și unul pentru față. Sunt cu adevărat binecuvântată și foarte bine îngrijită. Acum urmează puțin timp pentru mine și pentru recuperare”, a transmis ea.

Oana Jarcă, fostă jurnalistă de la Antena Stars

Oana Jarcă, fostă jurnalistă de la Antena Stars

Fosta jurnalistă a arătat inclusiv zona de pe sân înainte de intervenție și a explicat că medicii urmau să îndepărteze o porțiune importantă de piele: „Asta a fost înainte să-mi fie îndepărtată o parte mare din pielea de pe sân, de dimensiunea unui glob ocular. Cu siguranță nu este ceva plăcut de văzut”, a scris Oana Jarca. Aceasta a suferit o intervenție și în zona tâmplei, unde a rămas cu un pansament. Oana Jarca spune că va avea o cicatrice, pe care o va putea însă acoperi cu părul.

„Sunt speriată, dar optimistă”

Oana Jarca nu a ascuns nici ce a simțit după experiența prin care a trecut. Întrebată chiar de ea însăși, în mesajul publicat pe Instagram, cum se simte, răspunsul a fost unul sincer: „Cum mă simt în interior? Speriată, dar optimistă. Sunt tânără și voi fi extrem de atentă de acum înainte la expunerea la soare”, a transmis aceasta.

Oana Jarcă, fostă jurnalistă de la Antena Stars

Oana Jarcă, fostă jurnalistă de la Antena Stars

Fosta jurnalistă a vorbit și despre anii petrecuți în Miami și despre expunerea la soare, însă este important de precizat că aceasta reprezintă propria sa apreciere asupra situației, nu o concluzie medicală prezentată în postările sale: „Fiind est-europeană, având pielea deschisă la culoare și mutându-mă în Miami, unde soarele este prezent aproape tot anul, nu a fost cea mai bună combinație pentru pielea mea. Dar, cu multă protecție, voi putea să țin lucrurile sub control”, a scris Oana Jarca.

Oana Jarca va trebui să meargă la controale toată viața

Experiența prin care a trecut a determinat-o să le transmită și un mesaj celor care o urmăresc. Oana îi îndeamnă să nu neglijeze protecția solară și spune că, în cazul ei, controalele dermatologice vor deveni o rutină permanentă: “La fiecare șase luni trebuie să-mi verific pielea. Pentru tot restul vieții”, a dezvăluit ea. Totodată, fosta jurnalistă a insistat asupra importanței protecției solare: „Știți că sunt sinceră cu voi și că nu am nimic de ascuns. Vă voi sfătui întotdeauna să faceți alegeri înțelepte în viață. Crema cu protecție solară este cea mai bună decizie pe care o puteți lua pentru pielea voastră”, a transmis Oana Jarca. „Nu ignorați asta și nu vă gândiți că soarele vă este cu adevărat prieten. Sau ignorați și ajungeți să vi se îndepărteze bucăți de piele de pe față și de pe corp, așa cum mi s-a întâmplat mie”, a mai scris aceasta.

În ciuda diagnosticului și a intervențiilor prin care a trecut, Oana Jarca spune că privește cu optimism spre perioada următoare. Cicatricile rămase, spune ea, vor deveni parte din persoana care este și din cea care va fi.

Oana Jarcă, fostă jurnalistă de la Antena Stars

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Oana Jarcă, fostă jurnalistă de la Antena Stars

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