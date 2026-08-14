Șerban Copoț, cunoscut drept Hienă de la trupa Animal X, a fost întrebat de fani dacă se pregătește o revenire a formației și artistul a dat un răspuns ce i-a luat prin surprindere pe mulți.

În cadrul unui celebru festival de muzică de la Cluj, formația Animal X s-a reușit după 14 ani și a oferit publicului un show de senzație. După succesul înregistrat, numeroș fani i-au întrebat pe membrii formației dacă se pregătește o revenire în industria muzicii, iar cel care a răspuns la această întrebare a fost chiar Șerban Copoț (Hienă) de la Animal X. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Hienă de la Animal X, întrebat de fani dacă se pregătește o revenire a trupei! Ce a răspuns, după succesul uriaș avut la reuniune

Recent a avut loc un cunoscut festival de muzică în Cluj, eveniment ce atrage anual peste o sută de mii de persoane. Anul acesta, un moment cu totul și cu totul special a fost atunci când pe scenă a urcat celebra formație Animal X, ce cucerea topurile muzicale în anii 2000 cu piese precum „Să pot ierta”, „Pentru ea”, „N-am crezut”, „Mai mult ca oricând”, „Balada” sau „Nisip purtat de vânt”.

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Chiar dacă Vierme a lipsit, fanii au fost mai mult decât încântați de această reuniune și momentul artistic s-a bucurat de un real succes. Nostalgia s-a trezit în mulți dintre cei prezenți și un detaliu observat și apreciați de numeroși fani a fost faptul că băieții de la Animal X au fost într-o formă de zile mari, de parcă nici nu au trecut două decenii de când făceau senzație în concerte și turnee peste tot în țară.

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Reuniunea a dus bucurie nu doar pentru fani, ci și pentru artiști: „Sunt momente care îți amintesc de ce a meritat tot drumul.

Noi, cei de la Animal X, nu ne întâlnim atât de des. Fiecare are proiectele lui, familia lui, viața lui. Tocmai de aceea, fiecare revedere e o bucurie.

În ultima perioadă ne-am revăzut mai des și, de fiecare dată, atmosfera a fost exact ca acum 20 și ceva de ani. Glume, râsete, povești… devenim copii din nou.

Astăzi ne-am întâlnit cu Șopârla după mai bine de 14 ani. Și concluzia e una singură: parcă trecuse doar o zi de când nu ne-am mai văzut.

Poate că timpul ne-a schimbat înfățișarea, dar sufletul, prietenia și spiritul nostru au rămas aceleași.

Suntem recunoscători pentru visul pe care l-am trăit și pentru faptul că, după atâția ani, încă ne putem așeza la aceeași masă și să ne simțim ca acasă. ❤️ #AnimalX”, a fost mesajul publicat de membrii formației Animal X, când s-au întâlnit, chiar cu puțin timp înainte de a urca pe scena celebrului festival de muzică de la Cluj.

Succesul înregistrat pe scenă i-a făcut pe mulți dintre fani să se întrebe dacă formația Animal X pregătește o revenire. Cel care a răspuns a fost chiar Hienă (Șerban Copoț):

„Viata merge înainte. Simplu și gustos. Mulțumesc pentru valul de telefoane și mesaje, însă sunt prea bătran ca să mă mai ia valul. Love back! 🤗😎🤍”, a fost mesajul transmis de Hienă (Șerban Copoț) de la trupa Animal X într-o manieră comică.

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