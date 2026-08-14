Cum arată casa copilăriei lui Marilu Dobrescu. A mers acolo alături de iubitul australian: „Totul a rămas blocat în timp”

Marilu Dobrescu și-a adus iubitul australian acasă în România. Influencerița a mers cu Tom în casa familiei și a publicat imagini pe rețelele sociale din locul unde ea a locuit până la 12 ani.

Marilu Dobrescu l-a adus acasă pe Tom, spre bucuria mamei și bunicilor ei. De când nepoata a venit cu iubitul australian în România, bunicul și-a luat în serios rolul de gazdă primitoare și chiar de ambasador al țării noastre. Marilu a publicat pe rețelele sociale imagini savuroase cu bunicul prezentându-i lui Tom împrejurimile și preparatele tradiționale, cu traducerea în limba engleză a nepoatei. Bunicul i-a spus lui Tom că aer ca în România nu va găsi în Australia și s-a mândrit cu cireșata lui aflând că în Australia nu au cireșe amare.

Citește și: Cum arată Marilu Dobrescu în costum de baie după operația de implant mamar. Influencerița a renunțat la vechile sutiene

Imagini din casa în care a locuit Marilu Dobrescu până la 12 ani

Marilu s-a bucurat de toate momentele petrecute alături de familia ei și de iubitul australian și a făcut un tur al etajului în care a locuit când era mică alături de mama sa.

Articolul continuă după reclamă

„Ăsta e etajul mamei și al meu din casa familiei noastre. Aici am locuit până la 12 ani, când ne-am mutat mai aproape de București. Totul a rămas blocat în timp de atunci. Magneții puși pe frigider de mine la 10 ani sunt exact în același loc de atunci”, a transmis Marilu.

Citește și: Care e, de fapt, decizia instanței în procesul lui Marilu Dobrescu cu Iustin Petrescu.De ce spune că fostul ei iubit nu a câștigat

Marilu Dobrescu l-a cunoscut pe Tom Healy într-un moment în care nu își dorea să înceapă o nouă relație, ci voia să se concentreze pe ea și pe procesul de regăsire personală. Cei doi s-au întâlnit în Bali, prin intermediul unei aplicații de dating, iar conexiunea dintre ei s-a transformat rapid într-o poveste de iubire.

Marilu Dobrescu și iubitul ei australian, Tom Healy, au ajuns să locuiască împreună după ce relația lor s-a consolidat, iar ea s-a stabilit în Australia. În septembrie 2025, Marilu a anunțat că face pasul de a se muta cu Tom, după ce până atunci locuise cu o prietenă. Inițial, cei doi au stat într-o casă închiriată în apropiere de Sydney, iar ulterior și-au cumpărat propria locuință, în care urmau să se mute după finalizarea amenajărilor.