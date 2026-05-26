Mireasa, sezon 13. Roxana a primit o veste cumplită de acasă. Ce a anunțat-o sora ei: „Nu știu ce va fi...”

Sora Roxanei a cerut să vorbească la telefon cu concurenta Mireasa pentru a-i comunica o veste proastă despre mama lor.

Mama Roxanei a fost operată de urgență la picior. Concurenta Mireasa a primit vești înainte de operație, comunicându-i-se că starea de sănătate a mamei era una dificilă. „E în legătură cu mama. Nu se face mai bine piciorul ei, este la spital de două săptămâni, este infectată, dar nu prea știe ce are și nu reușește să-i trateze infecția, o să-i scoată plăcile de la picior și apoi o să vadă dacă se face mai bine sau nu. Mama nu voia să-ți spună, eu am preferat să-ți spun, dar oricum nu ai ce face. Ce ne-a speriat pe toți e că doctorul a vorbit despre septicemie. Dacă nu reușește să găsească problema, să o vindece, s-ar putea să fie asta. Mâine ar trebui să fie operată, să-i scoată plăcile, și dacă corpul reacționează ok, e bine”, i-a spus Alexandra concurentei Mireasa.

„O știam bolnavă, dar trebuia să-mi continui viața și să fac și eu proiectele pe care mi le doresc. Sper să iasă cu bine de acolo. Își dorește să mă vadă fericită și de-asta n-a vrut să-mi dea această veste proastă. Îmi este greu să știu că e la spital, vestea asta chiar m-a dărâmmat acum, să știu că nu este bine. Nu știu ce va fi. Prefer să știu ceva care mă doare, decât să aflu o veste mult mai proastă și să am regret că nu am fost lângă ea când s-a putut”, a spus Roxana plângând, după ce și-a auzit sora.

Ulterior, Roxana a vorbit și cu mama sa bolnavă de diabet și aflată într-un spital din Franța, iar la Mireasa: Capriciile Iubirii, sora Alexandrei a intervenit în direct și a anunțat că după operație starea mamei lor este stabilă.

„Am vrut să intervin să-ți spun că e ok mama momentan. A făcut operația, așteptăm rezultatele, să-i găsească antibioticul care îi trebuie. Cred că toată familia și-ar dori ca Roxana să vină lângă noi”, a spus sora concurentei, iar fata a precizat și ea că și-ar dori să meargă acasă cât mai rapid. Fata a fost mult mai relaxată după ce sora sa a revenit cu vești mai bune.