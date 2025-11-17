Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit cu ajutorul AI. Cum e posibil

Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit o sarcină de succes cu ajutorul AI.

Inteligența artificială a ajutat un cuplu să aibă un copil | Shutterstock

Cei 2 au încercat 18 ani să aibă un copil, dar nu au avut succes până când nu au apelat la ajutorul inteligenței artificiale.

Cuplul deja trecuse prin mai multe runde de fertilizare in vitro (IVF) în mai multe țări, scrie CNN.

În procesul IVF, ovulul e îndepărtat din corpul femeii și combinat cu sperma într-un laborator, pentru a crea un embrion.

Ulterior, acest embrion e implantat în uter. Uneori, această procedură nu are succes.

Articolul continuă după reclamă

Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit cu ajutorul AI

Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit cu ajutorul AI. Acest cuplu nu a avut succes cu IVF din cauza azoospermiei.

Aceasta e o afecțiune rară în care nu există spermatozoizi măsurabili în materialul seminal al partenerului masculin. Ceea ce poate duce la infertilitate masculină. Un eșantion tipic de spermă conține sute de milioane de spermatozoizi, dar bărbații cu azoospermie au niveluri atât de scăzute încât nu poate fi găsit niciun spermatozoid, chiar și după ore întregi de căutare atentă la microscop.

Așa că acest cuplu, care dorește să rămână anonim pentru a-și proteja intimitatea, a mers la Centrul de Fertilitate al Universității Columbia pentru a încerca o abordare nouă.

Această nouă metodă numește metoda STAR. Folosește inteligența artificială pentru a ajuta la identificarea și recuperarea spermatozoizilor ascunși la bărbații care credeau că nu au deloc spermatozoizi. Cu această nouă tehnică, experții au reanalizat sperma soțului.

„Ne-am păstrat speranțele la minimum după atâtea dezamăgiri,” a declarat soția.

Citește și: Ce se întâmplă cu utilizatorii care folosesc ChatGPT prea des. Experții au dezvăluit fenomenul îngrijorător

Cercetătorii de la centrul de fertilitate au analizat eșantionul cu ajutorul sistemului AI. Au fost găsiți 3 spermatozoizi ascunși. Aceștia au fost recuperați și folosiți pentru a fertiliza ovulele soției prin IVF.

Astfel, aceasta e prima sarcină de succes obținută cu ajutorul metodei STAR. Bebelușul se va naște în decembrie, potrivit estimărilor.

„Mi-au trebuit 2 zile să cred că sunt cu adevărat însărcinată,” a declarat soția. „Încă mă trezesc dimineața și nu pot să cred dacă e adevărat sau nu. Încă nu cred că sunt însărcinată până nu văd ecografiile.”

Inteligența artificială e din ce în ce mai folosită în sistemul medical

Inteligența artificială a avansat domeniul fertilității în Statele Unite. Tot mai multe clinici folosesc AI pentru a evalua calitatea ovulelor sau a selecta embrionii sănătoși în timpul IVF. E nevoie de mai multe studii și teste, dar AI ar putea duce la progrese semnificative în infertilitatea masculină, în special.

Citește și: Primul stat care vrea să interzică mariajul între AI și oameni. De ce ar fi periculoase astfel de „căsătorii”

Dr. Zev Williams, directorul Centrului de Fertilitate al Universității Columbia, și colegii săi au petrecut cinci ani dezvoltând metoda STAR pentru a ajuta la detectarea și recuperarea spermatozoizilor din probele de material seminal ale persoanelor cu azoospermie.

„Un pacient a furnizat o probă. Tehnicieni foarte experimentați au căutat timp de 2 zile în acea probă încercând să găsească spermatozoizi. Nu au găsit niciunul. Am dus proba la sistemul STAR bazat pe AI. Într-o oră, a găsit 44 de spermatozoizi. Atunci ne-am dat seama ”Wow, asta schimbă complet regulile jocului. Va duce la o diferență uriașă pentru pacienți”,” a declarat Williams.

Folosirea metodei STAR pentru a găsi, izola și congela spermatozoizi pentru un pacient ar costa puțin sub 3.000 de dolari, a declarat expertul.