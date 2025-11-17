Antena Căutare
Home News Inedit Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit cu ajutorul AI. Cum e posibil

Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit cu ajutorul AI. Cum e posibil

Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit o sarcină de succes cu ajutorul AI.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 15:04 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 15:08
Inteligența artificială a ajutat un cuplu să aibă un copil | Shutterstock

Cei 2 au încercat 18 ani să aibă un copil, dar nu au avut succes până când nu au apelat la ajutorul inteligenței artificiale.

Cuplul deja trecuse prin mai multe runde de fertilizare in vitro (IVF) în mai multe țări, scrie CNN.

În procesul IVF, ovulul e îndepărtat din corpul femeii și combinat cu sperma într-un laborator, pentru a crea un embrion.

Ulterior, acest embrion e implantat în uter. Uneori, această procedură nu are succes.

Articolul continuă după reclamă

Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit cu ajutorul AI

Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit cu ajutorul AI. Acest cuplu nu a avut succes cu IVF din cauza azoospermiei.

Aceasta e o afecțiune rară în care nu există spermatozoizi măsurabili în materialul seminal al partenerului masculin. Ceea ce poate duce la infertilitate masculină. Un eșantion tipic de spermă conține sute de milioane de spermatozoizi, dar bărbații cu azoospermie au niveluri atât de scăzute încât nu poate fi găsit niciun spermatozoid, chiar și după ore întregi de căutare atentă la microscop.

Așa că acest cuplu, care dorește să rămână anonim pentru a-și proteja intimitatea, a mers la Centrul de Fertilitate al Universității Columbia pentru a încerca o abordare nouă.

Această nouă metodă numește metoda STAR. Folosește inteligența artificială pentru a ajuta la identificarea și recuperarea spermatozoizilor ascunși la bărbații care credeau că nu au deloc spermatozoizi. Cu această nouă tehnică, experții au reanalizat sperma soțului.

„Ne-am păstrat speranțele la minimum după atâtea dezamăgiri,” a declarat soția.

Citește și: Ce se întâmplă cu utilizatorii care folosesc ChatGPT prea des. Experții au dezvăluit fenomenul îngrijorător

Cercetătorii de la centrul de fertilitate au analizat eșantionul cu ajutorul sistemului AI. Au fost găsiți 3 spermatozoizi ascunși. Aceștia au fost recuperați și folosiți pentru a fertiliza ovulele soției prin IVF.

Astfel, aceasta e prima sarcină de succes obținută cu ajutorul metodei STAR. Bebelușul se va naște în decembrie, potrivit estimărilor.

„Mi-au trebuit 2 zile să cred că sunt cu adevărat însărcinată,” a declarat soția. „Încă mă trezesc dimineața și nu pot să cred dacă e adevărat sau nu. Încă nu cred că sunt însărcinată până nu văd ecografiile.”

Inteligența artificială e din ce în ce mai folosită în sistemul medical

Inteligența artificială a avansat domeniul fertilității în Statele Unite. Tot mai multe clinici folosesc AI pentru a evalua calitatea ovulelor sau a selecta embrionii sănătoși în timpul IVF. E nevoie de mai multe studii și teste, dar AI ar putea duce la progrese semnificative în infertilitatea masculină, în special.

Citește și: Primul stat care vrea să interzică mariajul între AI și oameni. De ce ar fi periculoase astfel de „căsătorii”

Dr. Zev Williams, directorul Centrului de Fertilitate al Universității Columbia, și colegii săi au petrecut cinci ani dezvoltând metoda STAR pentru a ajuta la detectarea și recuperarea spermatozoizilor din probele de material seminal ale persoanelor cu azoospermie.

„Un pacient a furnizat o probă. Tehnicieni foarte experimentați au căutat timp de 2 zile în acea probă încercând să găsească spermatozoizi. Nu au găsit niciunul. Am dus proba la sistemul STAR bazat pe AI. Într-o oră, a găsit 44 de spermatozoizi. Atunci ne-am dat seama ”Wow, asta schimbă complet regulile jocului. Va duce la o diferență uriașă pentru pacienți”,” a declarat Williams.

Folosirea metodei STAR pentru a găsi, izola și congela spermatozoizi pentru un pacient ar costa puțin sub 3.000 de dolari, a declarat expertul.

Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie. Ce a vrut să demonstreze cu gestul n...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă Ion Țiriac se teme de un &#8220;mare război&#8221;. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă
Observatornews.ro Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie. Ce a vrut să demonstreze cu gestul neașteptat
Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie. Ce a vrut să demonstreze...
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna Catine.ro
Țările cu cele mai lungi navete din lume. Cât timp petrec oamenii pe drum zilnic în aceste state
Țările cu cele mai lungi navete din lume. Cât timp petrec oamenii pe drum zilnic în aceste state
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi introdusă în strategia de apărare. Argumentele Antoniei Pup, cercetătoare în securitate internațională
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi... Libertatea.ro
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat familiile puse la plata
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații Jurnalul
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat Kudika
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Observator
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x