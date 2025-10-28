Oksana Ionașcu, însărcinată pentru a șaptea oară. Ea și soțul ei, Cezar Ionașcu, au fost recent la un pas de divorț

Oksana Ionașcu, celebrul trainer de feminitate, a anunțat că este însărcinată din nou, pregătindu-se să devină mamă pentru a șasea oară.

Cei doi formează un cuplu de 8 ani, iar relația lor este una dintre cele care au servit drept exemplu oamenilor din comunitatea lor. | Facebook

Oksana Ionașcu are cinci copii cu Cezar Ionașcu, soțul ei, și mai are o fiică dintr-o relație anterioară. Se pare că Oksana și Cezar au reușit să își rezolve disensiunile din căsnicie și se bucură acum de faptul că vor deveni părinți din nou în curând.

În primăvară, cei doi soți au fost la un pas de divorț, dar se pare că au decis să nu renunțe prea ușor la familia lor și să își repare relația.

Oksana Ionașcu va deveni mamă pentru a șaptea oară

Mai mult decât atât, Oksana și Cezar Ionașcu sunt acum pregătiți să devină părinții celui de-al cincilea copil al lor. Cei doi formează un cuplu de 8 ani, iar relația lor este una dintre cele care au servit drept exemplu oamenilor din comunitatea lor.

Articolul continuă după reclamă

Atât Oksana, trainer în feminitate, cât și Cezar, care ține niște training-uri pentru bărbați, au o bază mare de fani și mereu au fost adepții ideii de a vorbi deschis despre puterea femeii și cea a bărbatului atunci când vine vorba de un cuplu.

Se pare, însă, că în urmă cu câteva luni ar fi apărut zvonuri potrivit cărora Cezar Ionașcu ar fi avut o relație cu o altă femeie.

Oksana a născut cel de-al cincilea copil al familiei în vara anului 2024, atunci când ea a adus pe lume o fetiță frumoasă și sănătoasă.

Atunci când a fost însărcinată cu fetița ei, Oksana împărtășea mereu imagini și detalii despre postura de femeie însărcinată și cum evoluează sarcina. Acum, când este însărcinată pentru a șaptea oară, Oksana a decis să păstreze detalii personale departe de ochii presei și lumina reflectoarelor, bucurându-se în tăcere de faptul că va deveni din nou mămică.

Citește și: Cum să fii mai feminină. Sfaturile specialiștilor pentru a fi irezistibilă

Potrivit Cancan, Oksana ar fi acum însărcinată în ultimul trimestru și se pregătește să aducă pe lume bebelușul până la finalul anului. Cu toate acestea, tânăra nu a postat pe rețelele de socializare nicio fotografie sau informație legată de cea de-a șaptea sarcină.

Oksana și Cezar Ionașcu s-au căsătorit în 2017 și de-atunci au clădit împreună o familie frumoasă. Ea s-a lăudat cu faptul că i-a născut pe toți cei cinci copii ai săi acasă.

Atunci când informația privind infidelitatea lui Cezar Ionașcu a apărut în presă în primăvara acestui an, Oksana a scris pe Instagram mai multe mesaje cu subînțeles.

„Dragilor, ia gândiți-vă un pic… când vreodată un ovul s-a dus după spermatozoid? Când vreodată 100 de ovocite au creat „concurență„ pentru UN spermatozoid? Atunci când spermatozoizii se află în competiție, ovulul este cel care decide de cine va fi fecundat.

Oare cu ce am greșit ca umanitate (occidentală) încât masculii au „preluat' rolul ovocitului și așteaptă să vină la el, să fie curtat, ‘cucerit, să se facă concurență de ovocite pentru el.

Natura nu a anulat-o nimeni. Spermatozoidul care nu ajunge la ovul printre primii, care nu luptă pentru viață, care nu insistă până la capăt are o singură soartă… moartea. Atunci când apare „concurența” pentru bărbat, apare „sfârșitul”… ordinii fundamentale a naturii relației Femeie – Bărbat. Legea primordială nu a anulat-o nimeni”, a scris Oksana Ionașcu pe Instagram.

Recent, Oksana a mai postat pe rețelele de socializare un mesaj de dragoste pentru soțul ei, iar în acel mesaj ea dădea de înțeles că ar fi din nou însărcinată pentru că vorbea despre construirea unui nou neam alături de el.

Citește și: Super Neatza de Weekend, 10 octombrie 2021. Ponturi pentru o relație de cuplu fericită. Sfaturi de la Oksana Ionașcu