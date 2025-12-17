Olga Barcari iubește din nou după despărțirea de Cătălin Bordea. Ce a dezvăluit despre noua relație

Antena Căutare
Olga Barcari, concurenta de la Asia Express, a dezvăluit recent că are un nou iubit.

Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 14:17 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 14:44
Frumoasa brunetă iubește din nou și, deși relația lor e abia la început, Olga este entuziasmată și se bucură de perioada minunată pe care o trăiește. Hairstylista a povestit într-un podcast recent că deși petrece foarte mult timp în compania noului ei iubit, ea nu dorește să se grăbească să își facă planuri de viitor.

Olga Barcari are un nou iubit

Fosta concurentă Asia Express preferă să se focuseze pe a trăi prezentul alături de iubitul ei, fără a-și crea momentan așteptări și visuri împreună pentru un viitor comun.

Din dorința de a nu fi dezamăgită, Olga Barcari vrea doar să se bucure de fiecare moment petrecut alături de noul ei iubit și să ia lucrurile pas cu pas. Vedeta nu a dorit să dea prea multe detalii despre noul ei pretendent și a spus doar că este mai mare decât ea.

„Sunt în discuții deocamdată, în tatonare cu un băiat mai mare decât mine și ne facem timp, ne vedem, însă nu este ceva foarte stabil, însă ne înțelegem foarte bine și vedem ce va urma, pentru că nu ne-am făcut un plan. Ne simțim bine, comunicăm și deocamdată cam asta este situația, că nu vorbim de foarte mult timp.

Sunt genul de fată care țin cont de niște detalii care sunt specifice zodiilor și țin cont să mă mulez puțin și să îmi dau seama cum aș putea să îi intru în grație, cum să mă comport și ce îi place. La fel cum sunt și eu. Sunt Vărsător, sunt o nebună, sunt foarte libertină, ar trebui să îmi intre în grație, să mă lase să fiu liberă, să fac ce vreau”, a declarat vedeta pentru Wowbiz, potrivit Viva.

Olga a mai dezvăluit că ea știe exact ce tip de bărbat își dorește alături și acum e în perioada în care amândoi descoperă unul la altul ce le place și comunică foarte mult pentru a se cunoaște mai bine.

În urmă cu doar 2 luni, Olga vorbea deschis despre despărțirea de Cătălin Bordea, clarificând speculațiile care apăruseră în presă.

„M-au afectat articolele apărute, pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin!

M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de la Cancan, în care PR-ul întreba de unde e subiectul. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze”, a spus Olga Barcari atunci pentru Cancan.

Olga Barcari a dezvăluit că, deși se înțelegeau foarte bine și la început au fost doar prieteni, ulterior au decis să pună capăt relației lor și să meargă pe drumuri separate din cauza articolelor apărute în presă.

