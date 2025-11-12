Antena Căutare
Mesajul emoționant pe care Olga Barcari l-a transmis după eliminarea din semifinala Asia Express - Drumul Eroilor

Aseară, în semifinala Asia Express Drumul Eroilor, aventura s-a încheiat pentru Olga Barcari și Karmen Simionescu.

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 11:51 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:38
Olga și Karmen au ieșit aseară din competiția Asia Express Drumul Eroilor, chiar înainte de marea finală | Antena 1

Olga Barcari și Karmen Simionescu au părăsit aseară competiția Asia Express Drumul Eroilor, după un drum lung, multe provocări și o evoluție impresionantă.

Cele două prietene au luptat din greu, prin căldură extremă și un frig aprig în Coreea, demonstrând că pot face față tuturor provocărilor.

Mesajul Olgăi Barcari după eliminarea de la semifinala Asia Express Drumul Eroilor

Chiar și în clipele cele mai grele, cele două coechipiere au luptat până la epuizare în încercarea de a termina toate probele și de a ajunge mereu printre primele la Irina.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 4 noiembrie 2025. Olga Barcari a izbucnit în lacrimi. Ce a făcut-o să cedeze: „Nu mai pot, m-am săturat!”

Cu multă determinare, ambiție și competitivitate în sânge, Olga Barcari și Karmen Simionescu s-au remarcat ca fiind singurele fete care au reușit să ajungă în semifinala Asia Express Drumul Eroilor.

Ele au luptat cot la cot cu băieții din echipele formate din Dan Alexa și Gabi Tamaș și Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, reușind să se remarce pentru anduranța și spiritul lor de echipă.

După eliminarea de aseară din Asia Express, Olga Barcari a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, vorbind cu drag despre experiența care a schimbat-o și a marcat-o profund.

„Sunt profund recunoscătoare pentru emoția și experiența unică trăită la @americaexpressromania. A fost o aventură intensă, plină de provocări, descoperiri și momente care mi-au rămas în suflet.

Să plec în această competiție alături de @karmen a fost o alegere pe care am simțit-o din inimă, și mă bucur enorm că am mers împreună pe acest drum. Am râs, am plâns, ne-am încurajat și ne-am descoperit una pe cealaltă într-un mod sincer și frumos.

Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, pentru oamenii minunați pe care i-am întâlnit și pentru faptul că, dincolo de competiție, am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”, a scris Olga pe contul ei de Instagram la postarea în care a adăugat mai multe fotografii alături de Karmen pe parcursul competiției.

Citește și: Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Care sunt cele două echipe finaliste și ce pereche a fost eliminată din competiție

Marți seara, Irina Fodor a pus în joc celebrele cutii, iar tensiunea a atins cote maxime în semifinala Asia Express.

Și fiindcă au ajuns primii, Gabi Tamaș și Dan Alexa nu au fost puși să aleagă o cutie. Și actorii, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, au scăpat de acest pas, așa că cele care au primit această sarcină. Cu lacrimi în ochi, cele două au ales o cutie, cea care le va decide soarta în competiție.

În ediția 39 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Irina Fodor i-a surprins pe concurenți cu o nouă provocare complet neașteptată: cea din Jocul Calamarului, a biscuiților Dalgona! Pe masă au fost așezate șase forme (iepure, stea, triunghi, os, umbrela, cerc) și niște ace.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Olga Barcari, la un pas să cedeze. Ce a enervat-o pe concurentă: „Mergem acasă!”

Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Cine sunt finaliștii acestui sezon. Ce echipă a fost eliminată și ce s-a înt... Asia Express își desemnează câștigătorii diseară, de la 20.30! Show-ul a fost din nou lider de audiență în data de 11 no...
3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Citește și
