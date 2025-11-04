Asia Express sezonul 8, 4 noiembrie 2025. Olga Barcari a izbucnit în lacrimi. Ce a făcut-o să cedeze: „Nu mai pot, m-am săturat!”

Olga Barcari a izbucnit în lacrimi pe Drumul Eroilor. Concurenta nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în ediția 35 din sezonul 8 Asia Express, de pe 4 noiembrie 2025. Iată ce a făcut-o să cedeze.

Presiunea cursei a afectat-o pe Olga Barcari în ediția 35 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025. Concurenta nu s-a mai putut abține și a început să plângă în timpul unei misiuni.

De altfel, aceasta a început ziua cu stări de rău, fapt care i-a îngreunat parcursul pe traseu. Lucrurile au devenit și mai complicate după ce Olga Barcari și Karmen Simionescu nu au găsit din prima una dintre locațiile menționate în plic.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Spiritele s-au încins între Anda Adam și Mara Bănică la cazare. De ce a răbufnit artista

„Am început să ne stresăm și îngrijorăm cu intrarea asta în parc. Nu avea nimic niciun sens”, a spus artista.

Articolul continuă după reclamă

Cum a încercat Karmen Simionescu să o calmeze pe Olga Barcari în ediția 35 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025

Văzând situația în care se află, Olga Barcari nu și-a mai putut controla reacțiile. Aceasta a dezvăluit că vrea să meargă acasă deoarece nu mai poate face față provocărilor de pe Drumul Eroilor.

„Nu mai vreau, m-am săturat, nu mai pot! Mă disperă, plecăm acasă că eu nu mai vreau! Să stau să mă milogesc la toată lumea...”, a fost reacția concurentei.

„Am avut un moment de furie, mai ales când mi-am simțit și corpul slăbit. Nu am mai rezistat!”, a mai adăugat ea.

Karmen Simionescu a încercat să o liniștească pe Olga Barcari pentru a putea merge mai departe în cursă: „Nu mai plânge! Ești obosită și răcită! Nici eu nu mai pot. Și eu vreau acasă, dar nici nu aș vrea să cedăm acum la final.”

„Nu cedez! Merg, dar m-am săturat! Cât să mai și ducă corpul ăsta? Am și eu o vârstă, nu mai am 20 de ani!”, i-a răspuns Olga Barcari.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Concurenții și-au căutat singuri cazare. În ce condiții au dormit Anda Adam și Joseph

Deși părea că totul este împotriva lor, norocul le-a surâs. Olga Barcari și Karmen Simionescu au găsit un localnic care a fost dispus să le ducă la destinație cu mașina lui.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.