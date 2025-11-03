Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Olga Barcari, la un pas să cedeze. Ce a enervat-o pe concurentă: „Mergem acasă!”

Olga Barcari a fost la un pas să cedeze în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. O situație a enervat-o peste măsură pe concurentă.

Probele contracronometru, tensiunile și stresul și-au pus amprenta asupra concurenților în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. La ultima probă solo, Olga Barcari a fost la un pas să renunțe.

Ce a enervat-o peste măsură pe Olga Barcari în cursa din Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025

Concurenta nu și-a mai putut controla reacțiile atunci când a văzut că nu găsește locul în care se desfășura misiunea. Aceasta era nevoită să construiască propriul Doltap, turnul tradițional din pietre care simbolizează echilibrul și răbdarea.

„Unde să te duci? Mă enervez deja! Gata, că mă enervează. Nu mai pot!”, a zis ea.

„Eram obosită, iar presiunea era pe mine. Vedeam că mă enervez, îmi venea să las totul. Asta este, mergem acasă!”, a mai adăugat ea.

„Era cam șubredă treaba cu creierul meu”, a punctat Olga Barcari.

Cum a reacționat Ștefan Floroaica după ce Dan Alexa i-a „furat” mașina la autostop în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025

Tot în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025, Dan Alexa a reușit să-i „fure” mașina lui Ștefan Floroaica. Reacția adversarului său a fost pe măsura așteptărilor.

„Nu se poate să mă ia păpușica acum! A luat mașină, ești nebun?! Incredibil! M-a luat panica! Frate, am fost înaintea ta. Nu se poate ca el să fie înaintea mea! Și devin disperat. Nu mai țin cont de reguli”, a spus Ștefan Floroaica.

„L-am văzut pe Ștefan, nu știu dacă a plecat că i-am luat mașina asta! Vai de capul meu!”, a dezvăluit și Dan Alexa în drum către Irina Fodor.

În cele din urmă, Ștefan Floroaica a reușit să urce într-o altă mașină și să meargă pe urmele rivalului său.

