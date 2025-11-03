Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Olga Barcari, la un pas să cedeze. Ce a enervat-o pe concurentă: „Mergem acasă!”

Olga Barcari a fost la un pas să cedeze în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. O situație a enervat-o peste măsură pe concurentă.

Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 23:30 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 00:17

Probele contracronometru, tensiunile și stresul și-au pus amprenta asupra concurenților în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. La ultima probă solo, Olga Barcari a fost la un pas să renunțe.

Ce a enervat-o peste măsură pe Olga Barcari în cursa din Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025

Concurenta nu și-a mai putut controla reacțiile atunci când a văzut că nu găsește locul în care se desfășura misiunea. Aceasta era nevoită să construiască propriul Doltap, turnul tradițional din pietre care simbolizează echilibrul și răbdarea.

„Unde să te duci? Mă enervez deja! Gata, că mă enervează. Nu mai pot!”, a zis ea.

„Eram obosită, iar presiunea era pe mine. Vedeam că mă enervez, îmi venea să las totul. Asta este, mergem acasă!”, a mai adăugat ea.

„Era cam șubredă treaba cu creierul meu”, a punctat Olga Barcari.

Cum a reacționat Ștefan Floroaica după ce Dan Alexa i-a „furat” mașina la autostop în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025

Tot în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025, Dan Alexa a reușit să-i „fure” mașina lui Ștefan Floroaica. Reacția adversarului său a fost pe măsura așteptărilor.

„Nu se poate să mă ia păpușica acum! A luat mașină, ești nebun?! Incredibil! M-a luat panica! Frate, am fost înaintea ta. Nu se poate ca el să fie înaintea mea! Și devin disperat. Nu mai țin cont de reguli”, a spus Ștefan Floroaica.

„L-am văzut pe Ștefan, nu știu dacă a plecat că i-am luat mașina asta! Vai de capul meu!”, a dezvăluit și Dan Alexa în drum către Irina Fodor.

În cele din urmă, Ștefan Floroaica a reușit să urce într-o altă mașină și să meargă pe urmele rivalului său.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Colaj cu Olga Barcari la Asia Express în două ipostaze
+11
Mai multe fotografii

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

