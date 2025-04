Otilia Bilionera, imagini rare cu soțul ei turc. Cum s-a filmat alături de bărbatul care a cucerit-o. Fanii au reacționat imediat

Otilia Bilionera este mai fericită ca niciodată alături de soțul ei turc. Bekir Ali este cel care i-a „furat” inima celebrei artiste. De curând, aceasta a publicat un videoclip savuros în care apare și partenerul său.

Otilia Bilionera, cântăreața care a făcut furori cu piesa „Bilionera”, se mândrește ori de câte ori are ocazia cu partenerul său. După despărțirea de iubitul arab, artista și-a găsit liniștea și fericirea în brațele unui tânăr de origine turcă.

Chiar dacă este destul de discretă când vine vorba de viața personală, Otilia Bilionera nu ezită să își țină la curent fanii din mediul online cu cele mai speciale momente pentru ea. De curând, aceasta a publicat pe contul de TikTok un videoclip amuzant în care apare alături de soțul ei.

Artista și Bekir Ali s-au căsătorit în mare secret la finalul anului 2023. Cei doi au făcut marele pas la doar două luni de la cererea în căsătorie.

Cum s-a filmat Otilia Bilionera alături de iubitul ei turc, Bekir Ali

Un lucru este cert, Otilia Bilionera trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Bekir Ali. Tânărul a reușit să-i aducă zâmbetul pe față cântăreței. Aceasta radiază de fericire atunci când se află în compania soțului ei, iar postările din mediul online vorbesc de la sine.

Cântăreața nu-l ține ascuns de ochii curioșilor pe partenerul său. Vedeta este foarte activă pe rețelele sociale, motiv pentru care pozele sau filmulețele în care apare Bekir Ali sunt nelipsite de pe conturile sale.

Recent, Otilia Bilionera a făcut un videoclip savuros în care le spune urmăritorilor săi că soțul nu știe limba română, iar acest lucru reprezintă un avantaj atunci când o enervează.

„Atunci când soțul tău nu știe limba română”, a scris în dreptul materialului de pe TikTok, în glumă.

Postarea artistei a generat mai bine de 17 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„Ce băiat norocos”, „Și când o înțelege, ai pus-o!”, „Cea mai haioasă!”, „Am crezut că nu durează căsnicia cu acest tânăr frumos! Dar m-am înșelat!” sau „El zâmbește, deci e de bine!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Adevărul despre situația financiară a lui Bekir Ali. Soțul Otiliei Bilionera are o poveste impresionantă de viață

La începutul relației, Otilia Bilionera s-a „lovit” de o mulțime de zvonuri legate despre partenerul său. Mulți au spus despre tânărul turc să este bogat și are multe afaceri, însă adevărul despre situația lui financiară este altul.

„Nu e bogat. Nu e vreun milionar, se descurcă. Nu ar avea de unde la 23 de ani. Părinți… nu are un tată, a trecut prin ce a trecut, mai mulți bani am eu decât el. Nu asta e important. Eu nu sunt sclava banilor, nu am fost niciodată”, a povestit Otilia Bilionera la Antena Stars, în urmă cu 2 ani.

„Când avea 19 ani, tatăl lui s-a sinucis şi el a fost cel care l-a găsit împușcat. Iubitul meu l-a găsit în maşină. Tatăl lui făcuse foarte mulţi bani, au deschis o afacere, care nu a fost cea mai ok. A pierdut tot, i s-a pus sechestru pe proprietăți, pe absolut tot și-atunci tatăl lui nu a văzut altă scăpare decât să se sinucidă.

Toată responsabilitatea i-a căzut iubitului meu pe umeri. El mai are o soră și pe mama lui. A trebuit să renunțe la Facultatea de Arhitectură ca să poată munci și să își întrețină mama și sora. Este un tip descurcăreț și muncitor și a scos-o la capăt.”, a mai adăugat ea despre Bekir Ali, conform fanatik.ro.