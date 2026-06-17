Ozana Barabanceaa a trecut recent printr-o operație ce i-a transformat aspectul fizic. Descoperă cum arată aceasta în prezent.

Nu mai este o noutate faptul că celebra artistă a slăbit zeci de kilograme și a trecut astfel printr-o transformare de-a dreptul uluitoare. Totuși, de curând, Ozana Barabancea a făcut o operație și nu a durat mult până ce a dezvăluit cum arată în prezent. Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre artistă și intervenția la care a fost supusă.

Ozana Barabancea a trecut printr-o operație ce i-a transformat aspectul fizic. Cum arată artista în prezent

Ozana Barabancea, în vârstă de 57 de ani, a recurs recent la o operație menită să îi schimba semnificativ aspectul fizic. Artista a optat pentru o operatie de ridicare a sânilor cu implant, intervenție menită să îi pună și mai mult în valoare silueta de invidiat la care a ajuns în prezent.

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„Cam așa arată prima poză fără bustieră, de la aproape două luni de la operația de ridicare cu implant făcută la (...) . Evident ca port bustiera conform instrucțiunilor, dar fericirea mea e alta! Pot purta această rochie de la (...) fără grijă. Când am primit-o am pus-o deoparte sperând ca voi avea un bust pe măsură frumuseții ei. Si voi purta și rochii cu spatele gol!! Și iată, Dumnezeu mi-a ascultat ruga. Multumesc doctorului (...) pentru această operă de artă. Este singurul doctor care a acceptat provocarea. Alții m-au refuzat. Operația mea a durat 6 (șase) ore. Deloc ușor. Dar când faci totul cu binecuvântare iese bine! Si vor urma și alte operatii. Pentru ca vreau să întineresc frumos. Cei ce nu mă haliți, stați parcați și luați-vă popcorn să urmăriți-mi filmul. E de lung metraj!!!:)))”, a fost mesajul transmis de îndrăgita artistă pe pagina sa oficială de Instagram.

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Mândră de noua sa înfățișare, Ozana Barabancea nu a ezitat să se pozeze la scurt timp după operație, dar și în zilele ce au urmat. Probând diferite ținute, aceasta și-a etalat din plin noul look, ce nu a trecut neobservat. Nu puțini au fost internauții care i-au transmis laude și complimennte pentru modul în care arată, dând senzația că întinerește.

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