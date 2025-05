Andrew Barabancea a fost externat la 7 zile după ce a suferit un infarct. Ce a postat în online fiul Ozanei Barabncea

La doar 24 de ani, Andrew Barabancea a trecut printr-o experiență cutremurătoare pentru vârsta lui, suferind un infarct care i-a schimbat radical perspectiva vieții.

Fiul Ozanei Barabancea a fost externat după 7 zile spitalizare! Andrew Barabancea a trecut prin momente cumplite după ce s-a simțit rău și a fost nevoit să sune la ambulanță pentru a cere ajutorul.

Deși medicii inițial au vrut să îi ascundă faptul că a suferit un infarct, în cele din urmă acesta a aflat și a transmis că își va schimba considerabil stilul de viață.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a postat fiul Ozanei Barabancea după ce s-a întors acasă după o săptămână de spitalizare!

Andrew Barabancea a fost externat la 7 zile după ce a suferit un infarct. Ce a postat în online

La doar 24 de ani, Andrew Barabancea a trecut printr-o experiență cutremurătoare pentru vârsta lui, suferind un infarct care i-a schimbat radical perspectiva vieții. Producătorul muzical a stat în spital din de 7 zile pentru a putea primi îngrijirile necesare și pentru a se recupera în siguranță, iar acum poate răsufla liniștit din confortul casei sale.

Deși pericolul pare că a trecut, acesta a anunțat că va avea mult mai multă grijă de el și că nu va mai ignora semnalele pe care i le transmite corpul în pofida dorinței lui de a lucra cât mai mult.

Fiul juratei Te cunosc de undeva a povestit că toată experiența pe care a trăit-o l-a ajutat să înțeleagă importanța echilibrului între muncă și odihnă, dar și cât de valoroasă este sănătatea, mai ales atunci când este pusă la încercare.

Familia și prietenii lui l-au așteptat acasă cu brațele deschise, Ozana și Gloria (sora lui Andrew) pregătindu-i un mic decor prin care să îi demonstreze cât de apreciat și iubit este, iar unul dintre prieteni, oferindu-i o carte cu un mesaj special.

Sora și mama lui au pregătit câteva baloane cu heliu și un bilețel, iar el a postat totul în secțiunea de InstaStory cu mare bucurie, dezvăluind inclusiv și cuvintele bunului său prieten.

Iată imaginile!

„Pentru bunul meu prieten, Andrew (cel care a biruit moartea). Mergem înainte!!” a fost mesajul cu însemnătate de Dimitrie Cristian.

Tânărul nu a uitat de cei care îl urmăresc și a făcut o postare prin care a transmis un mesaj motivant, oferind speranță și încurajare tuturor celor care s-au gândit la el în momentele de cumpănă.

„Energy’s different now. Ready to get back on track!” („Energia este diferită acum. Sunt pregătit să revin pe drumul cel bun!”) a scris acesta în dreptul celei mai recente postări de pe Instagram.

„Lecția importantă din toată situația asta este că trebuie să te pui pe tine pe primul loc, să înveți să zici și "nu", trebuie să te bucuri și de roadele muncii tale, nu să muncești încontinuu. Ce voi schimba? Tot stilul de viață. Gata țigări, cafea, nici măcar alcool ocazional. Voi integra în programul meu odihnă și, cel mai probabil, câte o plecare din țară în fiecare lună. Sunt pozitiv și știu că tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat înspre binele meu. Dumnezeu e acolo sus și mă iubește mult” spunea acesta în urmă cu doar câteva zile, punând accentul pe faptul că stilul său de viață se va schimba.

