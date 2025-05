Ce s-a întâmplat cu puțin înainte ca Andrew Barabancea să facă infarct. Două ambulanțe au venit pentru a-i sări în ajutor, însă medicii nu au vrut să îi spună inițial despre ce este vorba.

Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea, a făcut primele declarații publice după ce a suferit un infarct și a fost operat de urgență, dezvăluind astfel care este starea de sănătate actuală, dar și ce s-a întâmplat cu el cu puțin timp înainte de acest episod medical grav.

Deși întotdeauna el și-a dorit să păstreze discreția cu privire la viața sa personală, acum tânărul și-a dat seama cât de important este să tragă un semnal de alarmă, mai ales pentru cei care îl urmăresc în online, acolo unde postează ori de câte ori are ocazia obiectul muncii sale.

Descoperă în rândurile de mai jos cum se simte acum Andrew Barabancea și ce a spus mama lui despre episodul dramatic din viața tânărului!

Primele declarații ale lui Andrew și Ozanei Barabancea după ce tânărul a suferit un infarct la 24 de ani. Cum se simte acum

În urmă cu 3 zile, vestea că fiul Ozanei Barabancea a suferit un infract la vârsta de doar 24 ani a cutremurat România. Pentru că este la o vârstă destul de fragedă, nimeni nu se aștepta ca acesta să treacă printr-o astfel de experiență, fiindu-i pusă viața în pericol, iar vestea a luat prin surprindere atât familia, cât și pe cei care îl cunosc.

Inițial acesta se confrunta cu o infecție în gât și dureri în piept despre care credea că nu sunt atât de grave. Cu toate acestea, pentru că a început să se simtă din ce în ce mai rău, a decis să sune la salvare. Potrivit acestuia, au venit două ambulanțe, iar medicii care l-au consultat nu au vrut să îi spună ce avea pentru a nu-l panica. În cele din urmă, acesta a aflat că a trăit experiența unui infarct, luând pe toată lumea prin surprindere.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept, am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să îmi zică ce este pentru că nu voiau să mă panicheze. Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medcii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine. Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente” a transmis Andrew Barabancea pentru SpyNews.ro.

„Lecția importantă din toată situația asta este că trebuie să te pui pe tine pe primul loc, să înveți să zici și "nu", trebuie să te bucuri și de roadele muncii tale, nu să muncești încontinuu. Ce voi schimba? Tot stilul de viață. Gata țigări, cafea, nici măcar alcool ocazional. Voi integra în programul meu odihnă și, cel mai probabil, câte o plecare din țară în fiecare lună. Sunt pozitiv și știu că tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat înspre vinele meu. Dumnezeu e acolo sus și mă iubește mult” a mai adăugat acesta.

Și Ozana Barabancea a venit în online cu informații cu privire la acest subiect, mulțumindu-le internauților pentru toate gândurile bune îndreptate către fiul său.

„Vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le-ați trimis. Vreau să vă spun că Andrew, fiul meu, este pe mâini foarte bune este îngrijit, are specialiști și doctori extraordinar de experimentați și vreau să vă spun că mai mult amănunte o să primiți despre el luni, la concertul meu. Deși nu va participa fizic, sunt convinsă că va fi alături de noi, de mine și de sora lui care va concerta alături de mine. Tot drumul spre bine.

Să fiți atenți la cât de solicitați sunteți, mai ales că astăzi, 1 Mai și este vorba despre muncă, să nu vă epuizați, să aveți și timpul vostru pentru voi. Poate, unii faceți o muncă pe care o iubiți așa cum și eu îmi iubesc munca, așa cum și Gloria își iubește munca, așa cum și Andrew își iubește munca. Ar fi minunat ne păstrăm un pic de timp și pentru noi și pentru liniștea noastră. Nu vorbesc despre relaxare, dar acum, probabil că este un moment de resetare pentru Andrew.

„Eu merg în fiecare zi la spital. Este încă la terapie intensivă. Indiferent cât va mai sta acolo, noi suntem alături de el și îl vom susține. Au venit foarte mulți prieteni să-l vadă, și colegii din facultate și de la master, am fost profund impresionată. Deci una peste alta, amănunte picante n-o să auziți nici de la mine, nici de la el, pentru că nu asta urmărim. Este o realitate care ne-a luat prin surprindere pe toți. O realitate care poate deveni un exemplu pentru multă lume. Atenție la timpul vostru și la energia pe care o prețuiți ca să nu o irosiți (...) Vă mulțumesc frumos pentru gândurile bune și pentru bună intenție Dumnezeu să vă binecuvânteze” a spus aceasta într-un live.

