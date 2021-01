Pamela Anderson s-a căsătorit în secret la 53 de ani. Cine este bărbatul care i-a furat inima actriței

Citește și: Pamela Anderson, sexy gospodina pe tocuri. Cum arată la 53 de ani, într-un pictorial lipsit de inhibiții

Vestea căsătoriei vine la mai puțin de un an după ce s-a zvonit că s-ar fi căsătorit cu Jon Peters timp de 12 zile, lucru pe care l-a contestat ulterior într-un interviu acordat The New York Times: „Nu am fost căsătorită. Nu ... eu sunt romantică. Cred că sunt o țintă ușoară. Și cred că oamenii trăiesc în teamă...Nu știu despre ce a fost aia, dar cred că teama a avut un rol important", a declarat atunci Pamela Anderson.

De câte ori a fost căsătorită Pamela Anderson

În luna septembrie, o sursă de dezvăluit pentru revista People că Pamela Anderson şi Dan Hayhurst formează un cuplu de câteva luni şi că cei doi au petrecut împreună perioada de carantină impuse în contextul pandemiei de coronavirus.

