Premiera Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară, noi concurenți vor cuceri jurații. Bogdan Iancu are un preparat neașteptat

Ieri seară, cea dintâi luptă pentru amuletă a sezonului 15 Chefi la cuțite a adus victoria lui Chef Orlando, într-o ediție care s-a impus ca lider de audiență.

În această seară, jurații intră din nou în ringul amuletei pentru o nouă confruntare – de data aceasta cu tema meniului restaurantului lui Chef Sautner.

Premiera Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară, noi concurenți vor să cucerească jurații: după experiența de la Hollywood, Bogdan Iancu vine la audiții cu un preparat neașteptat

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:27 – 23:48, premiera sezonului 15 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 4.4 puncte de rating și 17% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 3.6 puncte de rating și 13.8% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 4.8 puncte de rating și 14.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 3.5 puncte de rating și 10.6% cotă de piață. La nivel național, show-ul culinar a obținut 5.3 puncte de rating și 15.4% cotă de piață, în timp ocupantul locului secund a înregistrat 4.2 puncte de rating și 12.2% cotă de piață. În minutul de aur 20:52, aproape 1,3 milioane de telespectatori au urmărit premiera Chefi la cuțite.

Prima amuletă aruncată în joc de Irina Fodor a avut ca temă meniul restaurantului lui Chef Orlando Zaharia – victoria fiind astfel cu atât mai importantă pentru el. Dar oare va reuși fiecare Chef să câștige amuleta cu tema propriului restaurant – sau în acest joc de orgolii vor exista perdanți, învinși cu ”propriile arme? În această seară, de la 20:30, bătălia pentru amuletă, care va avea ca temă meniul restaurantului lui Chef Sautner, va fi jurizată de prezentatoarea Observatorului, Alessandra Stoicescu – cea care va avea bucuria de a savura preparatele juraților, dar și misiunea dificilă de a decide câștigătorul.

De partea cealaltă, în ringul audițiilor, concurenți cu experiență în bucătărie vin să-i impresioneze pe jurați – Bogdan Iancu a lucrat ca sous chef într-un restaurant de la Hollywood, unde a cucerit-o pe celebra Kim Kardashian cu risotto-ul său. ”Prima dată am intrat în bucătărie la 16 ani. Am visat să ajung în America și s-a întâmplat și asta: am lucrat în New York și în Los Angeles. Am fost sous chef într-un restaurant important din West Hollywood, unde se numărau și nume celebre printre clienți, așa cum au fost surorile Kardashian. Prima dată, Kim Kardashian și-a comandat risotto-ul cu cremă de sparanghel făcut de mine. Toată săptămâna a venit apoi și a comandat doar acel ristto”, a povestit Bogdan, care a ales, însă, să vină cu un cu totul alt preparat la audiții, unul neașteptat, îndelung discutat de jurați.

Ce le-a gătit Chefilor, care a fost verdictul primit de el, dar și ce alte surprize va aduce a doua ediție Chefi la cuțite a sezonului telespectatorii vor afla diseară, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.