Al Bano s-a pus în genunchi în fața artistei Paula Seling și cineva a filmat totul, în timpul unui concert! Ce a urmat

Chiar în timpul unui concert susținut la București, Al Bano s-a așezat în genunchi în fața celebrei Paula Seling. Clipul video a stârnit numeroase reacții.

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 16:24 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 22:59
Descoperă de ce a făcut Al Bano gestul emoționant | sursa foto: Profimedia

Al Bano este un artist care a concertat de multe ori în țara noastră și care, în ciuda vârstei, încă are puterea să urce pe scenă și să ridice publicul în picioare. Recent, artistul a oferit publicului un moment cu totul și cu totul neașteptat: acesta s-a pus în genunchi în fața Paulei Seling, de față cu toți cei prezenți. Descoperă în rândurile de mai jos imagini cu surprinzătorul gest făcut de artistul italian.

Al Bano s-a pus în genunchi în fața artistei Paula Seling și cineva a filmat totul, în timpul unui concert

Duminică, pe 2 noiembrie 2025, celebrul cântăreț italian Al Bano a susținut un concert impresionant la București, la Sala Palatului. A fost un eveniment extrem de apreciat, căci biletele s-au vândut imediat și sala a fost plină de spectatori. La un moment dat, artistul a făcut un gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat și care i-a adus valuri uriașe de aplauze.

Citește și: Artistul Al Bano a spus ce s-a întâmplat cu fiica lui și a Rominei Power, care a dispărut acum 30 de ani: „Am înțeles adevărul”

Astfel, în timpul concertului său, în cadrul căruia a fost acompaniat de Orchestra Filarmonicii din Pitești, dirijată de maestrul Alterisio Paoletti, Al Bano s-a pus în genunchi în fața celebrei Paula Seling. Înainte ca ea să intre pe scenă într-o manieră spectaculoasă, cântărețul italian i-a făcut prezentarea, apoi s-a așezat în genunchi în fața ei și i-a sărutat mâna. Gestul a fost extrem de emoționant nu doar pentru Paula Seling, ci și pentru spectatorii aflați în sală, care au izbucnit în aplauze. Cineva a filmat totul, iar clipul video a devenit viral, potrivit cancan.ro.

„Ce seară minunată am trăit aseară la Sala Palatului! 💫

Am avut onoarea de a fi invitata unui artist legendar – Al Bano, o voce care a scris istorie și care continuă să o facă, cu aceeași forță, bucurie și poftă de viață incredibilă! 💛

Pentru mine, fiecare întâlnire cu scena Sălii Palatului este ca prima dată: aceeași emoție, același nod în gât, aceeași recunoștință pentru voi, cei care ne încălziți inimile cu aplauze, priviri și zâmbete. Iar aseară ați fost fantastici! O sală plină de oameni dragi, atât de calzi și generoși în emoție… vă mulțumesc din suflet! 🤍

Am trăit un moment special cântând și alături de Montserrat Martí Caballé, fiica marii soprane Montserrat Caballé – sensibilitate, eleganță și un glas ce poartă mai departe o moștenire impresionantă. 🎶✨

Aseară, pe scenă, ni s-a alăturat și o parte din Orchestra Filarmonicii Pitești, artiști de mare clasă, care au adus profunzime și un sunet nobil fiecărui moment. Mulțumiri speciale Domnului Manager Gabriel Niță pentru profesionalism și pentru implicarea impecabilă! 🙏🎻
Mulțumesc, Paul Nancă.

Iar Al Bano… ce pot spune? Un titan al scenei, mereu în formă, mereu gata să dăruiască TOT, cum mulți tineri încă mai au de învățat. M-am simțit acasă în prezența lui – respect, profesionalism și multă, multă lumină! 🌟

A fost o seară despre muzică, prietenie și inimile noastre bătând la unison.

colaj foto cu al bano si paula seling

Mulțumesc pentru privilegiul de a fi acolo și pentru fiecare clipă împărtășită! ❤️”, a fost mesajul scris de Paula Seling pe pagina sa oficială de Instagram.

