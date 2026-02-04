Perversu' de pe Târgu Ocna vrea să participe la Survivor. Cum arată acum, cum se antrenează și cu ce se ocupă Sorin Ion

Perversu' de pe Târgu Ocna a devenit personaj după ce l-a parodiat Mihai Bendeac în cadrul emisiunii În puii mei. Anii au trecut, însă Perversu spune că nu se dă la o parte de la nimic. Este tatăl a trei copii, are grijă să nu câștige mai puțin de 100 de euro într-o zi și ar vrea să meargă în Republica Domincană, pentru a participa la Survivor.

Perversu' de pe Târgu Ocna, personajul devenit cunoscut în România cu replica: „Mi-au dat de m-au julit”, își dorește să participe la Survivor și se antrenează intens.

Acesta are un antrenor personal care scoate untul din el și a fost filmat de Spynnews TV Live în timpul antrenamentelor. A alergat pe scări, a făcut genuflexiuni și a spus că ar fi foarte încrezător că ar ajunge departe la Survivor.

Perversu' de pe Târgu Ocna vrea să participe la Survivor. Cum se antrenează: „Nu cred că mi-ar face față domnul Boureanu pe niciun fel de traseu”

„Nu că mă simt în stare, cred că sunt în primii trei de acolo dacă ajung. Am antrenor personal, care mă antrenează cam de un an de zile, de când se ține de capul meu. De câte ori are ocazia, vine și trage de mine ca de câini. Eu nu ajung în junglă, practic ajung la mine acasă, asta trebuie să înțelegem. Nu cred că mi-ar face față domnul Boureanu pe niciun fel de traseu”, a declarat Sorin Ion, la Spynews Live.

Perversu de pe Târgu Ocna își amintește exact de momentul în care a devenit cunoscut în spațiul public.

„Au trecut peste 14 ani. Anii nu iartă pe nimeni, arătam mult mai bine atunci (n.r. de când a spus celebra replică: Am muncit foarte mult la antebrațul ăsta, iar ei mi-au dat de m-au julit), dar nu mă dau în lături de la nimic nici acum. Perversa de pe Târgu Ocna, e te salut, ce faci cutare, îl faci să creadă altceva despre tine și-l lovești. Nu și-a dat seama ce l-a lovit!”

Vorind despre viața personală, Perversu a precizat că are 2 activități din care câștigă bani: șoferie și TikTok.

„Prima parte a zilei TikTok. După aceea ridesharing. Important e ca fiecare zi care trece să nu se încheie fără 100 de euro. Aia e cel mai important. Am 2 fete de 18 și 17 ani și un băiat de 13 ani!”

