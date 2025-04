Petre Roman, apariție surpriză la aniversarea Oanei Roman. Imaginile care dovedesc că au trecut peste toate neînțelegerile

Oana Roman și-a lansat propria gama de produse cosmetice ce-i poartă numele în cadrul unui eveniment la care au participat peste 100 de persoane. Vedeta a îmbinat lansarea cu ziua ei de naștere și a organizat o adevărată petrecere, în cadrul căreia surprizele s-au ținut lanț.

Oana Roman a avut parte de o surpriză uriașă din partea tatălui la aniversare. Vedeta a îmbinat petrecerea de ziua ei cu lansarea propriei sale game de produse de înfrumusețare și pe lângă cele 100 de persoane care i-au fost alături, nu au lipsit nici cei mai importanți oameni din viața ei.

Aceasta a urcat pe scenă și le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru susținere și a ținut și un discurs emoționant. Oana a avut lacrimi în ochi pentru că și-ar fi dorit mult ca și mama sa, Mioara Roman, să fie alături de ea într-un asemenea moment.

„Acest proiect îl dedic mamei mele. Aș fi vrut să fie aici”, a spus ea. „Nu am apucat. A durat mult să face proiectul ăsta. L-am început când mama era aici, dar a durat foarte mult pentru că l-am făcut cu foarte multă responsabilitate, dar mă bucur că am reușit să-l fac și că ea de acolo de undeva știe că am reușit”, a mai declarat Oana Roman, ulterior într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

Petre Roman, apariție surpriză la aniversarea fiicei sale. Oana Roman, în lacrimi când și-a amintit de mama ei

Cu toate aceste, Oana Roman l-a avut alături pe tatăl ei petrecerea de ziua de naștere. Imaginile surprinse fix când fostul politician și-a făcut apariția arată cât de surprinsă a fost acesta când l-a văzut.

Deși în trecut, a existat o perioadă în care nu și-au vorbit se pare că acum, au o relație adevărată tată-fiică. Oana i-a reproșat lui Petre Roman că nu a fost întotdeauna lângă familie, dar nu putea lipsi de la marele eveniment.

Fostul prim-ministru a oferit și un scurt interviu în care i-a făcut urările fiicei sale.

„Ce poate să-și dorească un tată pentru fiica lui? Să-i fie bine! Să-i fie așa cum vrea ea! Să-i meargă lucrurile din plin și sigur, gândul îmi e și pentru Isabela, în aceeași măsură. Să fie frumos și bine, așa...omenește.

E un pariu destul de complicat acesta, dar având în vedere că substanțele elementare se găsesc la noi, e posibil ca această linie să conducă la rezultate deosebit de favorabile pentru toate domnișoarele, doamnele și bărbații”, a declarat acesta.

Întrebat dacă folosește produse de înfrumusețare, Petre Roman a răspuns: „Sigur că folosesc! Cum să nu?! Pielea are nevoie să fie protejată, îngrijită. Cine nu știe lucrul ăsta, are de pierdut. Și să nu uităm că sănătatea pielii e sănătatea corpului.

Și fiica ei, Isabela, a avut o surpriză pentru acesta. Micuța a luat microfonul și i-a făcut o declarație înduioșătoare sub ochii înlăcrimați ai tuturor celor prezenți.

„La mulți ani! Te iubesc și să știți că în fiecare an... de 3 ani încoace, îi fac un tablou mamei de ziua ei, iar anul acesta i l-am făcut pe acesta”, a spus fiica Oanei Roman în timp ce îi înmâna desenul pe care apar două zambile mov.

„Flori îmi face tot timpul, dar astea sunt florile mele preferate. Ea știe că îmi plac zambilele. Anul trecut mi-a făcut niste lăcrămioare”