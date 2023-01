Povestea tumultuoasă din serialul Lia - Soția soțului meu, într-un videoclip inedit. Vlad Gherman a compus cea mai așteptată piesă

Îndrăgitul artist a transpus povestea de iubire tumultuoasă care se petrece în serialul Lia într-un videoclip cu totul aparte.

Lia - Soția soțului meu este cel mai nou serial românesc, produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, fiind difuzat în fiecare joi la Antena 1, de la ora 20:30.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu rolul Liei Călin, Ştefan Floroaica (Petru Vornicu), multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj (Alice), cunoscută publicului din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

Serialul aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În ultimele episoade Lia, își face apariția Vlad Gherman, care îl interpretează pe Andi Bădescu, un tânăr rebel proaspăt întors de la studii din străinătate și care este fratele lui Alice.

Vlad Gherman a lansat vineri, 27 ianuarie, o piesă care a cucerit inimile fanilor serialului Lia - Soția soțului meu, dar și ale colegilor lui de pe platourile de filmare și din industrie.

Noua piesă a artistului „Leave or stay/Pleci sau rămâi” a apărut pe canalul său de YouTube și este diferită de ceea ce a interpretat până acum. De fapt, așa cum povestește chiar el, melodia aparține personajului Andi, care cântă despre iubirea complicată din trioul Lia - Petru - Alice, în note de pop-rock.

Videoclipul este unul extrem de pasional, plin de culoare și de ritm, iar personajele principale ale serialului Lia și Petru (Ana și Ștefan) își fac simțită prezența în mai multe cadre. La rândul său, Andi este în continuare un artist rebel care expune perfect povestea serialului Lia - Soția soțului meu.

„Piesa asta e a personajului Andi, interpretat de mine în serialul Lia. Știind că este o piesă care se va auzi și în serial, vorbind despre Andi, am zis că poate merită să fac un videoclip în care să spun, practic, povestea din serial.

De asta i-am invitat pe Ștefan și pe Ana care au fost senzaționali și m-au ajutat din prima când le-am propus.

De fapt, sfoara cu care este legat Ștefan pe scaun reprezintă relația lui cu Alice, practic relația din care el nu poate scăpa, iar Ana este cea care îl admenește și îi spune, 'vino, uite ce pierzi, scapă, pleacă de acolo!'.

Ca într-un final, cei doi să fie strânși de aceeași sfoară, pe scaun, în semn că nu vor scăpa niciodată de Alice și că vor fi prinși în chestia asta, în acest trio.

Piesa a fost făcută cu frații Pârcălabu cu care am lucrat și la videoclipul piesei Fără tine, piesa pe care am scris-o pentru Oana, tot cu cei de la DeMoga am lucrat și pentru piesa asta.

S-a lansat pe YouTube, a primit feedbackuri bune, de la colegii din Lia, de la cei din industrie care m-au felicitat. Au zis că este o piesă diferită față de ce am scos până acum, că nu mai e în stilul baladei, ci este ceva pop-rock”, a declarat, în exclusivitate, Vlad Gherman.

Lia – Soţia soţului meu, din nou lider de piaţă la nivelul întregii ţării, cu 1.6 milioane de telespectatori în seara de 26 ianuarie

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade Lia – Soţia soţului meu au condus clasamentul audienţelor la nivel naţional, înregistrând 7.9 puncte de rating şi 18.9% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea serialului Lia – Soţia soţului meu a condus clasamentul audienţelor cu 7.2 puncte de rating şi 21.8% cota de piaţă. În minutul de aur, 20:54, din data de 26 ianuarie, 1.6 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau Lia – Soţia soţului meu.

