Presupusa amantă a lui Sorinel Copilul de Aur a făcut primele declarații oficiale după ce artistul a apărut la TV cu soția

Presupusa amantă a lui Sorinel Copilul de Aur a făcut primele declarații oficiale după ce manelistul și soția au apărut la TV să se apere. Femeia susține că ar urma să nască curând copilul artistului: „El o să-i vadă doar piciorușul copilului, că n-a știut să-și lase loc de bună ziua”.

Sorinel Copilul de Aur trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce o tânără cu care a avut o aventură a ieșit în public, susținând că este însărcinată cu copilul acestuia.

Artistul susține că bebelușul nu îi aparține, iar soția sa, Alina, îi ia apărarea, acuzând-o pe presupusa amantă de minciună.

După ce tânăra a urmărit momentul în care cei doi au apărut la TV pentru a nega faptul că Sorinel Copilul de Aur este tatăl copilului, aceasta a răbufnit și a făcut primele declarații în acest sens.

Presupusa amantă a lui Sorinel Copilul de Aur a făcut primele declarații oficiale. Femeia susține că urmează să nască curând copilul manelistului

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena Stars, Alina, presupusa amantă a artistului, a dezvăluit o serie de detalii neașteptate, mărturisind chiar și cum a început aventura dintre ei. Ea în continuare suține că bebelușul din pântec este al manelistului, însă îl amenință că nu va reuși să îl vadă din cauza comportamentului de care a dat dovadă în ultima sa apariție de la televizor.

„Am certificatele și dovezile. Și vreau să vă spun încă ceva. Și în legătură cu soția lui, Alina Alecu, că nu știu ce zicea, de o burtă. Eu când m-am întâlnit cu Sorin, eu nu aveam burtă, cum spune dânsa, că acestea nu sunt vorbe să apară la televizor, să apară cu anumite discuții. Minciuni. Deci nu a fost cum spune ea, că e o burtă, că nu știu ce... Nu! Sau cum a spus el, că eu am vrut să devin cunoscută. Vă zic un singur lucru, îmi cer scuze, că noi romii mai vorbim așa, mai ... Dacă eu chiar voiam să fiu vedetă și să fiu cunoscută, poate făceam, mă duceam și făceam altceva, făceam videochat, nu știu... făceam ceva și apăream cunoscută, nu pe spatele lui.

Întrebată despre termenul nașterii estimat, aceasta a răspuns că „luna care vine”, susținând că artistul ar urma să devină tată de băiat.

„Păi normal. Eu ce v-am spus? Pentru că el este influențat de toată familia lui, este influențat de domnul Dan Bursuc, care domnul Dan spune că eu am avut mai mulți bărbați și mai multe aventuri. Dar de unde știe adevărul? Mai bine-l știe Dumnezeu și el. Atât. Pentru că nu a fost nimeni lângă noi când noi ne-am întâlnit. Noi am vorbit 8 luni, știe toată lumea, știe familia mea că eu am stat cu el, am vorbit 8 luni de zile și după aceea ne-am cunoscut.”

Mai mult decât atât, presupusa amantă și-a dorit să detalieze toată aventura lor, scoțând la iveală detalii de-a dreptul uimitoare:

„Ne-am văzut de două ori în România, nu e cum spune el că m-a văzut o dată și că era beat. Toate astea sunt minciuni (...) Testul ADN arată tot. Păi dacă eu am încercat, ca oamenii, să vorbim (eu cu Sorin să vorbim) și el n-a vrut să-mi răspună la niciun mesaj și nu a vrut să audă de chestia asta... cum puteam eu să mai dovedesc lucrurile astea dacă el n-a mai vrut să mai audă de când a aflat că sunt însărcinată?

Noi am vrut de fapt să ne ținem relația ascunsă. Eu nu m-am visat niciodată femeia sau amanta lui. Niciodată. Ne-am acceptat regulile. El a știut că am copii, el a știut de prima oară că eu n-am obligație față de nimeni (...) Noi, după ce am vorbit, ușor, ușor și ne-am întâlnit în România (...) au intervenit alte chestii.”

Întrebată dacă s-au văzut de două ori, aceasta a susținut că da: „Eu am și dovezile de la hotelul ăla și de la managerul care chiar m-a făcut rezervarea pe 7 zile și n-am putut să mai stau (...) și a trebuit să ne vedem după sărbători și nu ne-am mai văzut că a intervenit fostul meu soț.

„Cum poți tu să-ți dai sufletul și să-mi spui, fără să fii întrebat de mine, că pentru tine soția ta nu contează?! Poți să te juri fals pe copiii tăi? Așa a făcut. M-a afectat mult înjosirea că << pentru mine nu-i frumoasă >> (...)

Eu nu mi-am dorit o centimă de la el și vreau să îi dovedesc că în viața asta, el o să-i vadă doar piciorușul copilului, că n-a știut să-și lase loc de bună ziua după câte mi-a făcut el mie. (..) O să-l dau în judecată pentru minciunile pe care le-a spus ca să dovedesc că lumii că acest copil e al lui.

Presupusa amantă nu s-a oprit aici și a continuat să dezvăluie și cum a început idila dintre ei, dezvăluind că totul a pornit de la un comentariu pe TikTok.

„I-am dat un mesaj și i-am spus << să vă trăiască copii >>, el mi-a răspuns la mesaj și mi-a zis << mulțumesc >>. Eu când am văzut, am crezut că e un cont fals și i-am spus << tu nu ești Copilul de aur >>. Atunci el m-a întrebat dacă am Instagram și mi-a trimis un video. Eu am rămas uimită. De acolo așa a început. El a recunoscut după, maxim o lună, că îi place de mine. Eu am rămas uimită, eu fată simplă, n-are cum să se uite el la mine. Mi-a zis că îi e drag de mine și să ne vedem.” a explicat aceasta.

