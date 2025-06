Adevărul a ieșit la iveală abia acum. Motivul pentru care Bogdan Căplescu și Karmen Simionescu s-au despărțit

Karmen Simionescu, fiica cea mare lui Adrian Minune, a scos la iveală adevăratul motiv al despărțirii de fostul soț, Bogdan Căplescu. Cei doi au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate în urmă cu aproximativ un an.

Karmen Simionescu și Bogdan Căplescu au luat pe toată lumea prin surprindere când au anunțat că divorțează. Vestea a fost dată de artistă pe rețelele sociale în urmă cu aproximativ un an. Se pare că cei doi au pus punct relației la 5 ani de la cununia civilă.

Deși au împreună o fiică minunată, cântăreața și fostul soț au căzut de comun acord că cel mai bine pentru ei este să se despartă. În prezent, aceștia au o relație bună de dragul fetiței lor pe care o cresc împreună.

Citește și: Karmen Minune, imagini rare alături de tatăl și mama ei. Cât de frumoasă este Cati, soția lui Adrian Minune

Fiica lui Adrian Minune a fost destul de discretă în ceea ce privește subiectul delicat din viața ei. Aceasta nu a oferit prea multe detalii despre motivul separării până de curând. Iată ce a dus, de fapt, la ruptura dintre Karmen Simionescu și fostul soț.

Articolul continuă după reclamă

Adevăratul motiv pentru care Bogdan Căplescu și Karmen Simionescu și-au spus „Adio!”

Recent, cântăreața a fost prezentă într-o emisiune TV unde a vorbit despre căsnicia cu Bogdan Căplescu. Se pare că tânăra artista și fostul ei partener au decis să divorțeze atunci când și-au dat seama că nu se potrivesc și că au fost „ghidați de o iubire nebună și obsesivă”.

„Ce ne-a distrus căsnicia? Suntem două persoane care s-au iubit extraordinar de mult. La noi nu s-a întâmplat nimic drastic, la noi n-a fost vorba de violență, de înșelat, noi pur și simplu am luat o decizie foarte matură într-un timp destul de rapid, de a înțelege că nu ne potrivim și chestia asta poate să ducă într-o direcție rea, chiar și pentru copilul nostru.

Cred că am fost două persoane foarte vulcanice și foarte ghidați de o iubire nebună și obsesivă, asta s-a întâmplat de fapt, adică dacă ne-am fi întâlnit poate mai târziu ca doi oameni maturi, am fi putut să ducem această poveste de dragoste la sfârșit, dar nebunia dintre noi a fost dusă la extrem și cumva… cred că a fost cea mai bună soluție să ne lăsăm fiecare pe drumul lui, să evolueze și să crească frumos și să nu ne facem rău unul altuia.”, a povestit Karmen Simionescu în cadru emisiunii TV, potrivit viva.ro.

Citește și: În ce relație a rămas Karmen Minune cu foștii socri, după divorțul de Bogdan Căplescu. Ce au spus familiile lor despre separare

„Am luat-o împreună (n.r. decizia), eu am luat inițiativa, dar în momentul în care am avut curaj să spun chestia asta, soțul meu a fost și el de acord.(…) O decizie ca asta, mai ales când e vorba despre un copil, nu o poți lua la secundă, au fost în jur de 2 ani în care am tot avut în gând această chestie și am zis „hai să mai încercăm, hai să mai încercăm”, și la un moment dat s-a întâmplat ruptura, separarea dintre noi sufletește și am simțit cu adevărat că suntem singuri în doi”, a mai completat ea, conform sursei citate mai sus.